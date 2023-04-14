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  • «До сих пор загадка, как я остался жив»: муж спасательницы Евгении Дудки рассказал о самом страшном дне в жизни

«До сих пор загадка, как я остался жив»: муж спасательницы Евгении Дудки рассказал о самом страшном дне в жизни

Сегодня 13:20
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В апреле 2022 года Днепр всколыхнула новость: во время ликвидации последствий ракетной атаки пострадали 6 спасателей.

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Сильнее всего пострадали спикер ГСЧС Евгения Дудка и ее, в то время жених, Игорь Гетало. Пара как раз и познакомилась благодаря работе. Игорь чудом остался жив, а Женя умерла после 11 месяцев борьбы.

О самом страшном дне в своей жизни Игорь рассказал в интервью «ТСН».

О начале войны он узнал от мамы.

23 февраля мы ложились спать, ничего не предвещало беды. Женя была на больничном, я после дежурства. Отдыхали, и где-то примерно в половине пятого утра мне позвонила моя мама и сказала «сынок, началась война». Сразу, по-видимому, как у каждого человека, какой-то десятисекундный ступор в голове. Ну что… Жене сказал, что началась война, – говорит спасатель.

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Они собрались и поехали на работу – где буквально жили следующие несколько недель.

Тот день, 10 апреля, когда они попали под обстрел, Игорь хорошо запомнил. Он до сих пор удивляется, как ему удалось выжить.

Ближе всего к эпицентру взрыва был я. Примерно в 7 метрах от меня прилетела ракета. Для меня до сих пор загадка, как я остался жив. Во время этого взрыва были ранены шесть спасателей, но, к большому сожалению, моя жена, Женичка, была ранена тяжелее всех. У меня были осколочные ранения ног, контузия… Наши коллеги получили аналогичные травмы. Жене один из осколков залетел под бронежилет. Ну и с этого дня жизнь разделилась на «до» и «после», — вспоминает Игорь.

До ранения пара не была расписана. Игорь поехал в ювелирный магазин сразу, как его выписали из госпиталя. Женя находилась в другой больнице. Спасатель говорит, что хотел поднять ей боевой дух и показать, что очень сильно любит.

Прямо в реанимации сделал предложение. Там же нас через несколько дней командир и расписал. Без всяких торжеств, без ничего. Мы поженились. У нас были планы после Жениного выздоровления обвенчаться. Но не сложилось… Нас работа свела. Я на тот момент служил еще на Полтавщине. Мы с Женей общались, как коллеги работали. А потом где-то в сердце у нас двоих что-то екнуло. Пришлось переезжать в Днепр, — говорит спасатель.

Новости Днепра про

Сначала Женю прооперировали в Днепре, а затем доставили в Германию, в клинику «Шарите». В середине февраля 2023 года Женя вернулась в Украину. Она жаловалась на лечение в Германии, которое не давало результатов, и очень хотела домой. Одна из украинских больниц согласилась продолжить ее лечение здесь. Игорь говорит, что Женя надеялась, что дома ее «вылечат стены».

Новости Днепра про

Женя 11 месяцев боролась за жизнь и перенесла десятки операций. Все это время она не могла есть обычную пищу, поэтому получала питание через вену. Несмотря на боль и тяжелое ранение, пыталась выходить на улицу и не опускала руки. Но ее организм не выдержал. Евгения Дудка умерла 7 марта 2023 года.

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На сайте президента создали петицию о присвоении спасательнице звания Героя Украины.

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