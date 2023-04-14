«До сих пор загадка, как я остался жив»: муж спасательницы Евгении Дудки рассказал о самом страшном дне в жизни

В апреле 2022 года Днепр всколыхнула новость: во время ликвидации последствий ракетной атаки пострадали 6 спасателей.

Сильнее всего пострадали спикер ГСЧС Евгения Дудка и ее, в то время жених, Игорь Гетало. Пара как раз и познакомилась благодаря работе. Игорь чудом остался жив, а Женя умерла после 11 месяцев борьбы.

О самом страшном дне в своей жизни Игорь рассказал в интервью «ТСН».

О начале войны он узнал от мамы.

23 февраля мы ложились спать, ничего не предвещало беды. Женя была на больничном, я после дежурства. Отдыхали, и где-то примерно в половине пятого утра мне позвонила моя мама и сказала «сынок, началась война». Сразу, по-видимому, как у каждого человека, какой-то десятисекундный ступор в голове. Ну что… Жене сказал, что началась война, – говорит спасатель.

Они собрались и поехали на работу – где буквально жили следующие несколько недель.

Тот день, 10 апреля, когда они попали под обстрел, Игорь хорошо запомнил. Он до сих пор удивляется, как ему удалось выжить.

Ближе всего к эпицентру взрыва был я. Примерно в 7 метрах от меня прилетела ракета. Для меня до сих пор загадка, как я остался жив. Во время этого взрыва были ранены шесть спасателей, но, к большому сожалению, моя жена, Женичка, была ранена тяжелее всех. У меня были осколочные ранения ног, контузия… Наши коллеги получили аналогичные травмы. Жене один из осколков залетел под бронежилет. Ну и с этого дня жизнь разделилась на «до» и «после», — вспоминает Игорь.

До ранения пара не была расписана. Игорь поехал в ювелирный магазин сразу, как его выписали из госпиталя. Женя находилась в другой больнице. Спасатель говорит, что хотел поднять ей боевой дух и показать, что очень сильно любит.

Прямо в реанимации сделал предложение. Там же нас через несколько дней командир и расписал. Без всяких торжеств, без ничего. Мы поженились. У нас были планы после Жениного выздоровления обвенчаться. Но не сложилось… Нас работа свела. Я на тот момент служил еще на Полтавщине. Мы с Женей общались, как коллеги работали. А потом где-то в сердце у нас двоих что-то екнуло. Пришлось переезжать в Днепр, — говорит спасатель.

Сначала Женю прооперировали в Днепре, а затем доставили в Германию, в клинику «Шарите». В середине февраля 2023 года Женя вернулась в Украину. Она жаловалась на лечение в Германии, которое не давало результатов, и очень хотела домой. Одна из украинских больниц согласилась продолжить ее лечение здесь. Игорь говорит, что Женя надеялась, что дома ее «вылечат стены».

Женя 11 месяцев боролась за жизнь и перенесла десятки операций. Все это время она не могла есть обычную пищу, поэтому получала питание через вену. Несмотря на боль и тяжелое ранение, пыталась выходить на улицу и не опускала руки. Но ее организм не выдержал. Евгения Дудка умерла 7 марта 2023 года.

На сайте президента создали петицию о присвоении спасательнице звания Героя Украины.

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