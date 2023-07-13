Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Днепра работал в одном из магазинов связи. Мужчина продал мальчику стартовый пакет и настроил программу видеозвонков на его телефоне.

Зная номер телефона ребенка, днепрянин начал с ним общение и отправил ссылку на видеоразговор.

Пользуясь малолетним возрастом жертвы, он предложил мальчику за деньги выйти на видеосвязь обнаженным, тем самым совершив развращение малолетнего.

Через некоторое время мужчину разоблачили правоохранители. Во время обыска у него дома были найдены файлы детской порнографии, которые хранились на его персональном компьютере.

Прокуроры объявили мужчине о подозрении по факту развращения несовершеннолетних и получения доступа к детской порнографии, ее хранения без цели сбыта. Днепрянина ждет суд.

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