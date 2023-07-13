Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Сегодня 16:32
просмотров

Житель Днепра заставил мальчика раздеться перед камерой во время видеоразговора.

Новости Днепра про Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочате

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Днепра работал в одном из магазинов связи. Мужчина продал мальчику стартовый пакет и настроил программу видеозвонков на его телефоне.

Зная номер телефона ребенка, днепрянин начал с ним общение и отправил ссылку на видеоразговор.

Пользуясь малолетним возрастом жертвы, он предложил мальчику за деньги выйти на видеосвязь обнаженным, тем самым совершив развращение малолетнего.

Через некоторое время мужчину разоблачили правоохранители. Во время обыска у него дома были найдены файлы детской порнографии, которые хранились на его персональном компьютере.

Прокуроры объявили мужчине о подозрении по факту развращения несовершеннолетних и получения доступа к детской порнографии, ее хранения без цели сбыта. Днепрянина ждет суд.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочатеУкраїнська Новости Днепра про Днепрянин продал мальчику сим-карту, а затем развращал, общаясь с ним в видеочатеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:44
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька»,…

Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены
Новости Днепра
Сегодня 17:22
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных…

В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива
Новости Днепра
Сегодня 17:17
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.

Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Новости Днепра
Сегодня 16:06
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не…

Последние новости

Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.

Сегодня 17:44
7
просмотров
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.

Сегодня 17:22
4
просмотров
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива
В Днепре украли елку, являвшуюся символом целого массива

На жилом массиве Тополь исчезла елка-символ микрорайона.

Сегодня 17:17
5
просмотров
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми
На Черниговщине автомобиль попал под поезд: погибли супруги с двумя детьми

Вчера, 12 июля, около 21:00 на Черниговщине возле пгт Куликовка автомобиль выехал на железнодорожные пути, несмотря на запретные сигналы, и попал под поезд: погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не обделит вниманием она и Днепр.

Сегодня 16:06
3
просмотров
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы
Не только парк Шевченко: где в Днепре могут существовать подземные ходы

В Днепре существует легенда о большом количестве подземных ходов, пролегающих под городом и построенных еще с момента основания населенного пункта. Наибольшая концентрация этих ходов находится в парке Шевченко, а вход в тоннель был в нынешнем Дворце студентов.

Сегодня 15:26
5
просмотров
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба
В Киеве декоммунизируют монумент Родина-мать: что установят вместо советского герба

В Киеве ко Дню Независимости снимут советский герб на щите монумента Родина-мать.

Сегодня 15:24
3
просмотров
Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька
Пришел в гости: в Днепре горожане нашли у себя дома хорька

К днепрянам пришел чужой хорек.

Сегодня 14:48
3
просмотров
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно
На Днепропетровщине нашли мертвым без вести пропавшего 38-летнего мужчину: что известно

Недавно мы писали, что в Днепропетровской области без вести пропал 38-летний Евгений Садовой.

Сегодня 14:44
8
просмотров
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где
Жителей Днепра приглашают полакомиться бесплатной пиццей: когда и где

В эти выходные днепряне смогут полакомиться пиццей и развлечься в парках города.

Сегодня 13:58
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх