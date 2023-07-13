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  • Дніпрянин продав хлопчику сім-картку, а потім розбещував, спілкуючись з ним у відеочаті

Дніпрянин продав хлопчику сім-картку, а потім розбещував, спілкуючись з ним у відеочаті

Сьогодні 16:32
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Мешканець Дніпра змусив хлопчика роздягнутися перед камерою під час відеорозмови.

Новости Днепра про Дніпрянин продав хлопчику сім-картку, а потім розбещував, спілкуючись з ним у відеочаті

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, мешканець Дніпра працював в одному із магазинів зв’язку. Чоловік продав хлопчику стартовий пакет та налаштував програму для відеодзвінків на його телефоні. 

Знаючи номер телефону дитини, дніпрянин почав з ним спілкування та надіслав посилання на відеорозмову. 

Користуючись малолітнім віком жертви, він запропонував хлопчику за гроші вийти на відеозв’язок оголеним, тим самим здійснивши розбещення малолітнього. 

Через деякий час чоловіка викрили правоохоронці. Під час обшуку у нього вдома знайшли файли дитячої порнографії на його персональному комп’ютері.

Прокурори оголосили чоловіку про підозру за фактом розбещення неповнолітніх та одержання доступу до дитячої порнографії, її зберігання без мети збуту. На дніпрянина чекає суд. 

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Новости Днепра про Дніпрянин продав хлопчику сім-картку, а потім розбещував, спілкуючись з ним у відеочатіУкраїнська

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