Днепрянка стала лучшей спортсменкой Украины в 2022 году

Спортивные журналисты и эксперты признали нашу легкоатлетку лучшей спортсменкой в этом году.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.
«Александр Абраменко и Ярослава Магучих признаны лучшими спортсменами Украины в 2022 году
Ассоциация спортивных журналистов Украины объявила лучших атлетов этого года.
Традиционный ежегодный рейтинг определяется голосованием Экспертного Совета АСЖУ, в который входят 12 авторитетных спортивных журналистов.
Больше всего голосов набрал серебряный призер зимней Олимпиады-2022 по лыжной акробатике Александр Абраменко – 98 баллов. Он на 12 очков обошел чемпионку Европы и серебрянную призера нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике Ярославу Магучих.
Прыгунья в высоту, согласно регламенту, признана лучшей спортсменкой года в Украине.
По регламенту опроса, именно атлеты разного пола, набравшие больше всего баллов, объявляются лучшими в году».
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Яна Юхименко
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