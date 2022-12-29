Днепрянка стала лучшей спортсменкой Украины в 2022 году

Ярослава Магучих стала лучшей спортсменкой Украины.

Спортивные журналисты и эксперты признали нашу легкоатлетку лучшей спортсменкой в этом году.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

«Александр Абраменко и Ярослава Магучих признаны лучшими спортсменами Украины в 2022 году

Ассоциация спортивных журналистов Украины объявила лучших атлетов этого года.

Традиционный ежегодный рейтинг определяется голосованием Экспертного Совета АСЖУ, в который входят 12 авторитетных спортивных журналистов.

Больше всего голосов набрал серебряный призер зимней Олимпиады-2022 по лыжной акробатике Александр Абраменко – 98 баллов. Он на 12 очков обошел чемпионку Европы и серебрянную призера нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике Ярославу Магучих.

Прыгунья в высоту, согласно регламенту, признана лучшей спортсменкой года в Украине.

По регламенту опроса, именно атлеты разного пола, набравшие больше всего баллов, объявляются лучшими в году».