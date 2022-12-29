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Дніпрянка стала найкращою спортсменкою України у 2022 році

Сьогодні 13:15
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Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою України.

Новости Днепра про Дніпрянка стала найкращою спортсменкою України у 2022 році

Спортивні журналісти та експерти визнали нашу легкоатлетку найкращою спортсменкою країни цього року.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

«Олександр Абраменко та Ярослава Магучіх визнані найкращими спортсменами України у 2022 році

Асоціація спортивних журналістів України оголосила найкращих атлетів цього року.

Традиційний щорічний рейтинг визначається голосуванням Експертної Ради АСЖУ, до якої входять 12 авторитетних спортивних журналістів.

Найбільше голосів набрав срібний призер зимової Олімпіади-2022 з лижної акробатики Олександр Абраменко – 98 балів. Він на 12 очок обійшов чемпіонку Європи та срібну призерку цьогорічного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярославу Магучіх.

Стрибунка у висоту, згідно з регламентом, визнана найкращою спортсменкою року в Україні.

За регламентом опитування, саме атлети різних статей, котрі набрали найбільше балів, оголошуються найкращими у році».

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Новости Днепра про Дніпрянка стала найкращою спортсменкою України у 2022 роціУкраїнська

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