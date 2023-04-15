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  • Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домов

Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домов

Сегодня 10:02
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В пятницу, 14 апреля, в Днепре женщина во время прогулки нашла посреди дороги опасный предмет - артиллерийский снаряд. Она сообщила о своей "находке" соответствующим службам.

Новости Днепра про Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домов

Артснаряд, найденный днепрянкой, находился в 200 метрах до ближайшего жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

На место прибыли чрезвычайники и выяснили, что это устаревший АС- 76 мм.

Отметим, ваши действия в случае обнаружения взрывоопасных предметов должны быть следующими:

  1. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
  2. Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.
  3. Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военным.

При этом ни в коем случае нельзя:

  1. Брать найденный предмет в руки.
  2. Переносить его, сдвигать с места или перекатывать.
  3. Вытаскивать из земли.
  4. Пытаться разобрать.
  5. Разводить рядом костер.

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Новости Днепра про Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домовУкраїнська Новости Днепра про Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домовРусский

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