Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домов

В пятницу, 14 апреля, в Днепре женщина во время прогулки нашла посреди дороги опасный предмет - артиллерийский снаряд. Она сообщила о своей "находке" соответствующим службам.

Артснаряд, найденный днепрянкой, находился в 200 метрах до ближайшего жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

На место прибыли чрезвычайники и выяснили, что это устаревший АС- 76 мм.

Отметим, ваши действия в случае обнаружения взрывоопасных предметов должны быть следующими:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами. Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщите о находке военным.

При этом ни в коем случае нельзя:

Брать найденный предмет в руки. Переносить его, сдвигать с места или перекатывать. Вытаскивать из земли. Пытаться разобрать. Разводить рядом костер.

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