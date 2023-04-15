Днепрянка нашла артснаряд во время прогулки по городу: лежал в 200 метрах от жилых домов

Артснаряд, найденный днепрянкой, находился в 200 метрах до ближайшего жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
На место прибыли чрезвычайники и выяснили, что это устаревший АС- 76 мм.
Отметим, ваши действия в случае обнаружения взрывоопасных предметов должны быть следующими:
При этом ни в коем случае нельзя:
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