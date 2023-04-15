Дніпрянка знайшла артснаряд під час прогулянки містом: лежав у 200 метрах від житлових будинків

У п'ятницю, 14 квітня, у Дніпрі жінка під час прогулянки знайшла посеред дороги небезпечний предмет - артилерійський снаряд. Вона повідомила про свою "знахідку" відповідним службам.

Артснаряд, знайдений дніпрянкою, знаходився за 200 метрів до найближчого житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

На місце прибули надзвичайники та з’ясували, що це застарілий АС- 76 мм.

Зазначимо, ваші дії у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів мають бути наступними:

Зберігайте спокій та не панікуйте. Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами. Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102 або повідомте про знахідку військових.

При цьому в жодному разі не можна:

Брати знайдений предмет у руки. Переносити його, зсовувати з місця чи перекочувати. Витягати з землі. Намагатися розібрати. Розводити поруч багаття.

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