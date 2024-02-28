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Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 года

Сегодня 09:05
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Берегите себя!

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 года

Магнитные бури — это редкие и опасные для электросетей и человеческого здоровья явления. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах стоит знать заранее.

Когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 и как уберечься от их негативного влияния — читайте дальше!

Календарь магнитных бурь на март

В течение месяца суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая магнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта — активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.

Отметим, что прогноз бурь на столь длительный период является неточным и может меняться со временем.

Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 года

Как магнитные бури влияют на человека

Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются обладатели хронических болезней, беременные женщины и пожилые люди. В такие дни чаще всего могут возникать:

  • головная боль;
  • головокружение, потемнение в глазах;
  • повышение давления;
  • высокая температура;
  • сильная общая слабость;
  • боль в мышцах и суставах;
  • ломота в костях;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, придерживайтесь таких правил:

  1. Откажитесь от жареных и острых блюд, а также фастфуда. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.
  2. Убедитесь, что вы потребляете не менее 1,5 литра жидкости в день. Пейте воду с минералами и электролитами. Пейте меньше кофе, алкоголя и энергетических напитков, меньше курите.
  3. Увеличьте физическую активность. Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком.
  4. Не забывайте регулярно проветривать комнату, особенно перед сном.
  5. Посвящайте время хобби и приятным занятиям, общайтесь с домашними любимцами. Это поможет снизить уровень стресса.
  6. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, постарайтесь отвлечься от негативных мыслей.
  7. Поддерживайте режим сна, в сутки спите не менее 7 часов.

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Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 годаУкраїнська Новости Днепра про Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 годаРусский

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