Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь на март 2024 года

Магнитные бури — это редкие и опасные для электросетей и человеческого здоровья явления. Они возникают из-за повышенной солнечной активности. В такие периоды у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие, поэтому об опасных датах стоит знать заранее.
Когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 и как уберечься от их негативного влияния — читайте дальше!
Календарь магнитных бурь на март
В течение месяца суммарно ожидается 10 опасных дней. Первая магнитная буря в марте продлится 3-4 числа и будет слабой по мощности. Затем сильная магнитная буря прогнозируется 9-10 марта. Следующую повышенную солнечную активность стоит ждать 15-16 марта. Однодневная слабая магнитная буря будет 22 марта. Последняя в марте буря прогнозируется 26-28 марта — активность Солнца в первый день будет слабой, а затем усилится.
Отметим, что прогноз бурь на столь длительный период является неточным и может меняться со временем.
Как магнитные бури влияют на человека
Их влияние на здоровье очень индивидуально для каждого человека. На негативные симптомы магнитной бури чаще всего жалуются обладатели хронических болезней, беременные женщины и пожилые люди. В такие дни чаще всего могут возникать:
Как уберечься
Чтобы магнитные бури принесли минимальный вред здоровью, придерживайтесь таких правил:
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