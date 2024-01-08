Днепрянам снова могут отключать свет за долги

Правительство отменило мораторий на отключение света и начисление пены за долги по ЖКХ

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. Однако это не касается областей, считающихся зоной активных боевых действий.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Теперь украинцам и в частности днепрянам могут выключать свет и начислять пеню, если они собрали большие долги. Мораторий все еще будет действовать на территориях, где ведутся боевые действия. Днепр к таким не относится.

«Повезти» может Никополю и Никопольскому району, территория которых считается зоной боевых действий, из-за близости к оккупированной территории и постоянных обстрелов.

Не снимут мораторий и с оккупированных территорий соседней Донецкой и Запорожской областей. Там запрет начисления платы за коммуналку будет действовать до завершения временной оккупации.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч и пока его повышать не планируют.

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