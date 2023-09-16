Днепровская теннисистка выиграла престижный теннисный турнир, обыграв в финале россиянку

Днепровская теннисистка Надежда Киченок выиграла парный турнир WTA, в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам.

Престижный турнир проходил в японской Осаке.

В финале украино-германский тандем одержал победу над казахско-российской парой Путинцева-Калинска.

Финал прошел в тяжелой борьбе и завершился со счётом 7:6 6:3.

Днепрянка считается одной из сильнейших теннисисток в парном разряде. Особенно сильно она выступает на хардовом покрытии.

Призовой фонд турнира составлял 259 тысяч американских долларов. Это уже девятый парный титул в карьере 31-летней украинки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: