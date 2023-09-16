Днепровская теннисистка выиграла престижный теннисный турнир, обыграв в финале россиянку

Престижный турнир проходил в японской Осаке.
В финале украино-германский тандем одержал победу над казахско-российской парой Путинцева-Калинска.
Финал прошел в тяжелой борьбе и завершился со счётом 7:6 6:3.
Днепрянка считается одной из сильнейших теннисисток в парном разряде. Особенно сильно она выступает на хардовом покрытии.
Призовой фонд турнира составлял 259 тысяч американских долларов. Это уже девятый парный титул в карьере 31-летней украинки.
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Козенко Антон
Автор:
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