СК Дніпро-1 може продати багатьох гравців через виліт з ЄК – ЗМІ

Дніпро послідовно вилетів з Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій та може розпрощатися з деякими гравцями.

Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Взимку “вангую” якщо не глобальний, то помірний розпродаж. Пихальонок – там клаусула 6 мільйонів. Я чув, що були пропозиції рівня Бельгії, Нідерландів, Португалії. Здається, була Легія, але й сильніші команди цікавились гравцев. Начебто СК Дніпро-1 навіть був готовий його торгувати за 3-4 млн. Тому шанси в Піхальонка є, — заявив Співаковський.

За інформацією журналіста команду також можуть залишити Гуцуляк та Рубчинський.

Команду вже залишив головний тренер Олександр Кучер, а на зміну йому прийшов досвічений Юрій Максімов.

Дніпряни погано розпочали сезон і набрали лише 5 очок у новому сезоні УПЛ. Шанс трохи покращити своє становище буде вже завтра, у матчі з ковалівським “Колосом”.

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