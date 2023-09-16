Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпровська тенісистка виграла престижний тенісний турнір, обігравши у фіналі росіянку

Дніпровська тенісистка виграла престижний тенісний турнір, обігравши у фіналі росіянку

Сьогодні 15:27
просмотров

Дніпровська тенісистка Надія Кіченок виграла парний турнір WTA, в дуеті з німкенею Анною-Лєною Фрідзам.

Новости Днепра про Дніпровська тенісистка виграла престижний тенісний турнір, обігравши у фіналі росіянку

Престижний турнір проходив в японському місті Осака.

У фіналі україно-німецький тандем здобув перемогу над казахсько-російською парою Путінцева-Калінська.

Фінал пройшов у важкій боротьби й завершився з рахунком 7:6 6:3.

Дніпрянка вважається одною з найсильніших тенісисток у парному розряді. Особливо сильно вона виступає на хардовому покритті.

Призовий фонд турніру складав 259 тис. американських доларів. Це вже дев’ятий парний титул у кар’єрі 31-річної українки.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Дніпровська тенісистка виграла престижний тенісний турнір, обігравши у фіналі росіянкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В поліції розповіли про наслідки ракетної атаки по Нікопольським громадам
Новини Дніпра
Сьогодні 14:50
В поліції розповіли про наслідки ракетної атаки по Нікопольським громадам

Російські війська вдарили по Нікополю та Марганцю із важкої артилерії.

Дніпровські пожежники рятували жінку з балкону у Новокодацькому районі
Новини Дніпра
Сьогодні 13:29
Дніпровські пожежники рятували жінку з балкону у Новокодацькому районі

Сьогодні, близько 10 години ранку, палала квартира на вулиці Володимира…

СК Дніпро-1 може продати багатьох гравців через виліт з ЄК – ЗМІ
Новини Дніпра
Сьогодні 12:36
СК Дніпро-1 може продати багатьох гравців через виліт з ЄК – ЗМІ

Дніпро послідовно вилетів з Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги…

Заступницю мера Дніпра підозрюють у розтраті 1 млн грн на ремонті школи
Новини Дніпра
Сьогодні 11:48
Заступницю мера Дніпра підозрюють у розтраті 1 млн грн на ремонті школи

Заступниці мера Дніпра оголосили про підозру у розтраті на ремонті…

Наверх