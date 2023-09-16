Дніпровська тенісистка виграла престижний тенісний турнір, обігравши у фіналі росіянку

Престижний турнір проходив в японському місті Осака.
У фіналі україно-німецький тандем здобув перемогу над казахсько-російською парою Путінцева-Калінська.
Фінал пройшов у важкій боротьби й завершився з рахунком 7:6 6:3.
Дніпрянка вважається одною з найсильніших тенісисток у парному розряді. Особливо сильно вона виступає на хардовому покритті.
Призовий фонд турніру складав 259 тис. американських доларів. Це вже дев’ятий парний титул у кар’єрі 31-річної українки.
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Козенко Антон
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