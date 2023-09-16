В поліції розповіли про наслідки ракетної атаки по Нікопольським громадам

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Російські війська 15 вересня обстрілювали Нікополь, а сьогодні атакували Марганець.
В місті пошкоджено два об’єкти: в навчальному закладі вибуховою хвилею винесло вікна та в будівлі приватного підприємства знищено дах.
За офіційною інформацією постраждалих немає.
Наслідки обстрілів встановлюють поліцейські та спеціальні служби.
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