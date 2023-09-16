В поліції розповіли про наслідки ракетної атаки по Нікопольським громадам

Російські війська вдарили по Нікополю та Марганцю із важкої артилерії.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Російські війська 15 вересня обстрілювали Нікополь, а сьогодні атакували Марганець.

В місті пошкоджено два об’єкти: в навчальному закладі вибуховою хвилею винесло вікна та в будівлі приватного підприємства знищено дах.

За офіційною інформацією постраждалих немає.

Наслідки обстрілів встановлюють поліцейські та спеціальні служби.

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