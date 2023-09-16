У Дніпрі на проспекті Героїв сталася пожежа

Сьогодні рано вранці на проспекті Героїв Соборного району сталася пожежа.

Займання виникло у квартирі багатоповерхівки на 4 поверсі.

За даними ДНСН загиблих та постраждалих немає.

Декілька бригад рятувальників локалізували пожежу за пів години.

Пошкоджені побутові речі та майно, на місці працювали 12 чоловік особового складу.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Дніпровському районі чоловік загинув під час пожежі у літній кухні.

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