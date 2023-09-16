Дніпровські пожежники рятували жінку з балкону у Новокодацькому районі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
У Новокодацькому районі здійнялася квартира на останньому поверсі триповерхового житлового будинку.
Надзвичайники за допомогою висувної трьохколінної драбини потрапили на балкон та з’ясували, що займання виникло всередині оселі, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Після швидкого огляду всередині оселі пожежники виявили жінку 1937 року народження.
Власницю оселі винесли надвір та надали першу допомогу.
Вона була ушпиталена з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Стан жінки оцінюється як важкий.
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