Дніпровські пожежники рятували жінку з балкону у Новокодацькому районі

Сьогодні, близько 10 години ранку, палала квартира на вулиці Володимира Самодриги.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

У Новокодацькому районі здійнялася квартира на останньому поверсі триповерхового житлового будинку.

Надзвичайники за допомогою висувної трьохколінної драбини потрапили на балкон та з’ясували, що займання виникло всередині оселі, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Після швидкого огляду всередині оселі пожежники виявили жінку 1937 року народження.

Власницю оселі винесли надвір та надали першу допомогу.

Вона була ушпиталена з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Стан жінки оцінюється як важкий.

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