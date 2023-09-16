В полиции рассказали о последствиях ракетной атаки по Никопольским общинам

Российские войска ударили по Никополю и Марганцу из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Российские войска 15 сентября обстреливали Никополь, а сегодня атаковали Марганец.

В городе повреждены два объекта: в учебном заведении взрывной волной вынесло окна и в здании частного предприятия уничтожена крыша.

По официальной информации пострадавших нет.

Последствия обстрелов устанавливаются полицейскими и специальными службами.

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