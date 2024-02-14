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Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов

Сегодня 17:15
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Днепропетровщина не сдает позиций и остается лидером среди областей Украины, где чаще и женятся, и расстаются.

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов

Об этом свидетельствуют данные портала Опендатабот.

Аналитики портала подвели итоги за 2023 год и выяснили, где чаще всего женились и разводились.

Более 186 тысяч браков были заключены в Украине в 2023 году по данным Министерства юстиции Украины. Лидирует Киев, где за год женилось более 21 тысячи пар. Среди областей на первой строчке Днепропетровщина, где официально зарегистрировали свои отношения 19 000 пар.

Замыкает тройку лидеров Одесщина – 13 740 новых семей.

Однако, если сравнивать с довоенными показателями за 2021 год, то единственным регионом, где новых семей на второй год полномасштабной войны стало больше — Харьковщина: 10 977 бракосочетаний или +11%.

По сравнению с периодом до начала великой войны, в прошлом году новых семей увеличилось в центральных регионах: Кировоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкасская (+22%).

Уменьшилось бракосочетание в западных областях: Тернопольская (-24%), Закарпатская (-23%), Львовская (-20%). Антирекорд зафиксирован в Черновицкой области — новых семей стало меньше на треть.

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов

Похожая ситуация с разводами. Киев на первом месте. В столице расторгли брак 3 тысячи 793 пары. Днепропетровщина вторая в общем рейтинге и первая среди областей, где чаще всего разводились.

Однако аналитики отмечают, что статистику разводов брали из ЗАГСов, где могут расторгнуть брак только пары, у которых нет общих несовершеннолетних детей или имущественных споров.

Остальные пары разводятся через суд, а эти дела могут рассматриваться годами, так что общая ситуация может быть несколько иной.

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов

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Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводовУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводовРусский

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