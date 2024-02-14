Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень

Дніпропетровщина не здає позицій та залишається лідером серед областей України, де найчастіше й одружуються, і розлучаються.

Про це свідчать дані порталу Опендатабот.

Аналітики порталу підбили підсумки за 2023 рік і з’ясували, де найчастіше одружувалися та розлучалися.

Понад 186 тисяч шлюбів було укладено в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Лідирує Київ, де за рік одружилося понад 21 тисяча пар. Серед областей на першій сходинці Дніпропетровщина, де офіційно зареєстрували свої стосунки 19 000 пар.

Замикає трійку лідерів Одещина — 13 740 нових сімей.

Однак, якщо порівнювати з довоєнними показниками за 2021 рік, то єдиним регіоном, де нових сімей на другий рік повномасштабної війни побільшало, стала Харківщина: 10 977 одружень або +11%.

У порівнянні з періодом до початку великої війни, торік нових родин побільшало у центральних регіонах: Кіровоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкащина (+22%).

Поменшало одружень у західних областях: Тернопільська (-24%), Закарпатська (-23%), Львівська (-20%). Антирекорд зафіксовано у Чернівецькій області — нових сімей поменшало аж на третину.

Схожа ситуація із розлученнями. Київ на першому місці. У столиці розірвали шлюб 3 тисячі 793 пари. Дніпропетровщина друга у загальному рейтингу та перша серед областей, де найчастіше розлучалися.

Проте аналітики зауважують, що статистику розлучень брали з РАГСів, де можуть розірвати шлюб тільки пари, у яких немає спільних неповнолітніх дітей, або майнових суперечок.

Решта пар розлучається через суд, а ці справи можуть розглядатися роками, тож загальна ситуація може бути дещо іншою.

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