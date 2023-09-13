Днепропетровщина – лидер по количеству ДТП с пострадавшими

Днепропетровская область возглавляет антирейтинг по числу ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщают аналитики портала Опендатабот.

За семь месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 12,6 тыс. ДТП с травмированными и погибшими. Аналитики, подготовившие этот рейтинг, утверждают, что столько же аварий произошло в «довоенный» 2021 год.

Днепропетровщина в который раз возглавляет тройку областей, где чаще всего происходят аварии. В регионе за 7 месяцев произошло более тысячи ДТП. Это 9% общего количества аварий в Украине.

Второе место заняла Львовская область с показателем 1,1 тыс., а на третьей строчке Киев, где произошло 1045 ДТП.

В то же время на Днепропетровщине больше всего ДТП с погибшими. В результате аварий погибли 154 человека. Травмировалось – 1,4 тыс.

Аналитики отмечают, что Днепропетровщина возглавляет антирейтинг уже не в первый раз.

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