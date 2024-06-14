Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона

В Днепре спасают раненого бойца.

30-летний Александр получил тяжелое ранение на Авдеевском направлении. 8 июня россияне сбросили на мужчину из дрона два снаряда. Обломки боеприпасов сломали бойцу ноги и руки.

С ранениями мужчину доставили в больницу Днепра.

Обломки боеприпасов были даже в желудке. Их достали днепровские врачи. Кроме этого, установили 4 аппарата наружной фиксации на все конечности. Они соединили поломанные косточки в одно целое.

“Сняли последние дренажи. Но любовь и мечта встречи с (любимой девушкой) Анжеликой дали возможность выдержать все операции. Завтра эвакуация на дальнейшее лечение, а главное встреча с любимой Анжеликой, которой он хочет сказать важные слова. Попросил меня купить цветы…», — рассказал директор одного из медучреждений Днепра.

Напомним, врачи Днепра вернули к жизни тяжелораненого военного.

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