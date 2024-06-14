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Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсмен

Сегодня 12:13
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78-летний Владимир Николаев из Днепра стал Героем Украины за донорство крови.

Новости Днепра про Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсмен

Владимир Николаев — первый в Украине, получивший звание Героя Украины за донорство крови и ставший рекордсменом. Его донорский стаж – 47 лет 11 месяцев, что является абсолютным рекордом в государстве. За этот период мужчина сдал 650,5 литра крови.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Она добавила, что сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора Владимир Николаев сделает свою 794 донацию.

«Мы полгода готовили этот рекорд, проработали десятки страниц документов, проанализировали сотни показателей, перемололи тысячи цифр и показателей, чтобы сейчас, специально к этой дате, вам сообщить. 14 июня 2024 в Днепре мы представим Героя Украины, 78-летнего Владимира Николаева. Он первый, получивший это звание именно за донорство крови. В этот день он совершит свою 794 донацию. Он убежден, что его кровь особенно нужна сейчас, потому что спасает наших раненых воинов. Донорский стаж Владимира Николаева – 47 лет 11 месяцев, и этот факт мы признали абсолютным рекордом Украины. За этот период Заслуженный донор Украины сдал 650,5 литра крови. А это, полагайте, больше трех стандартных бочек”, — написала Лана Ветрова.

Новости Днепра про Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсмен

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Новости Днепра про Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсменУкраїнська Новости Днепра про Сдал 650 литров крови: в Днепре живет 78-летний донор-рекордсменРусский

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