В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции

На одной из улиц Днепра женщина выпала из окна пятого этажа.

Фотографиями и сообщениями об этом поделились свидетели в Telegram каналах.

По информации от очевидцев, событие произошло на улице Гладкова, 29.

Предварительно — от полученных травм женщина скончалась.

На место происшествия прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств.

Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Она сообщила, что женщина 1957 года рождения, по предварительной правовой квалификации — совершила самоубийство.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа, до этого в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.

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