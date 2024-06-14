В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции

Фотографиями и сообщениями об этом поделились свидетели в Telegram каналах.
По информации от очевидцев, событие произошло на улице Гладкова, 29.
Предварительно — от полученных травм женщина скончалась.
На место происшествия прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств.
Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Она сообщила, что женщина 1957 года рождения, по предварительной правовой квалификации — совершила самоубийство.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа, до этого в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.
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