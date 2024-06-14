Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции

Сегодня 10:41
просмотров

На одной из улиц Днепра женщина выпала из окна пятого этажа.

Новости Днепра про В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полиции

Фотографиями и сообщениями об этом поделились свидетели в Telegram каналах.

По информации от очевидцев, событие произошло на улице Гладкова, 29.

Предварительно — от полученных травм женщина скончалась.

На место происшествия прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств.

Корреспонденты dnepr.info взяли комментарий у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Она сообщила, что женщина 1957 года рождения, по предварительной правовой квалификации — совершила самоубийство.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 7-летний ребенок выпал из окна третьего этажа, до этого в Днепре 3-летний ребенок выпал из окна десятого этажа.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре женщина выпала из окна пятого этажа: комментарий полицииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона
    Новости Днепра
    Сегодня 10:31
    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона

    В Днепре спасают раненого бойца.

    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают
    Новости Днепра
    Сегодня 07:12
    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

    В Днепре открыли бесплатные летние площадки для детей на 26…

    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 06:30
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

    Пятеро воспитанников спортивных школ Днепра заняли призовые места на чемпионате…

    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа
    Новости Днепра
    Вчера 21:28
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

    В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

    Последние новости

    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона
    Обломки были даже в желудке: в Днепре спасают бойца на которого сбросили два снаряда из дрона

    В Днепре спасают раненого бойца.

    Сегодня 10:31
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 14 июня прогремят взрывы: в чем дело
    В Днепропетровской области 14 июня прогремят взрывы: в чем дело

    Сегодня в Кривом Роге прозвучат взрывы.

    Сегодня 10:12
    1
    просмотров
    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов
    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

    В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и обокрал его.

    Сегодня 09:20
    2
    просмотров
    Известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге
    Известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге

    Известный украинский художник поделился трогательным рисунком.

    Сегодня 08:45
    1
    просмотров
    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают
    В Днепре открыли бесплатные летние площадки: где именно и как они работают

    В Днепре открыли бесплатные летние площадки для детей на 26 локациях.

    Сегодня 07:12
    2
    просмотров
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины
    Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

    Пятеро воспитанников спортивных школ Днепра заняли призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике.

    Сегодня 06:30
    просмотров
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб
    В Минздраве заявили, что украинцы злоупотребляют солью: причина – хлеб

    Украинцы едят много соли.

    Вчера 21:59
    4
    просмотров
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа
    В Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа

    В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.

    Вчера 21:28
    7
    просмотров
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    Вчера 20:33
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх