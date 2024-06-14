Два университета Днепра попали во всемирный рейтинг

Два вуза Днепра попали во всемирный рейтинг университетов Impact Rankings.

12 июня Британское научное издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты международного рейтинга университетов Impact Rankings. В него попали Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара и Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

Об этом сообщили на сайте ДНУ имени Олеся Гончара.

“В авторитетном мировом ранжировании наш университет принимает участие во второй раз. Как и в прошлом, ДНУ прошел аудит агентства THE вместе с Приднепровской государственной академией строительства и архитектуры. Другие университеты региона в этот рейтинг не вошли”, — говорится в сообщении.

THE Impact Rankings — ежегодный глобальный рейтинг эффективности, в котором университеты со всего мира оцениваются по результатам достижения Целей устойчивого развития ООН из четырех широких сфер: обучение, исследование, управление и влияние университета.

В 2024 году составители рейтинга THE получили рекордное количество заявок от 2152 университетов из 125 стран мира. От Украины в рейтинг удалось попасть только 42-м учебным заведениям.

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