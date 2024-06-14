Два университета Днепра попали во всемирный рейтинг

12 июня Британское научное издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты международного рейтинга университетов Impact Rankings. В него попали Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара и Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.
Об этом сообщили на сайте ДНУ имени Олеся Гончара.
“В авторитетном мировом ранжировании наш университет принимает участие во второй раз. Как и в прошлом, ДНУ прошел аудит агентства THE вместе с Приднепровской государственной академией строительства и архитектуры. Другие университеты региона в этот рейтинг не вошли”, — говорится в сообщении.
THE Impact Rankings — ежегодный глобальный рейтинг эффективности, в котором университеты со всего мира оцениваются по результатам достижения Целей устойчивого развития ООН из четырех широких сфер: обучение, исследование, управление и влияние университета.
В 2024 году составители рейтинга THE получили рекордное количество заявок от 2152 университетов из 125 стран мира. От Украины в рейтинг удалось попасть только 42-м учебным заведениям.
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