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Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения света

Сегодня 13:10
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В Укрэнерго пересмотрели и изменили график отключения электроэнергии.

Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице-Facebook.

Новости Днепра про Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения света

Графики стабилизационных отключений света начнутся меньше, чем через час. Это на 4 часа раньше того времени, о котором сообщали вчера.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа.

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Новости Днепра про Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения светаРусский

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