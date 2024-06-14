Будьте внимательны: в Днепре внезапно изменился график отключения света

В Укрэнерго пересмотрели и изменили график отключения электроэнергии.

Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице-Facebook.

Графики стабилизационных отключений света начнутся меньше, чем через час. Это на 4 часа раньше того времени, о котором сообщали вчера.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре 14 июня будут выключать свет по графикам, но всего на четыре часа.

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