В Днепре остро не хватает водителей трамваев и кондукторов: вакансии

Коммунальному предприятию "Днепровский электротранспорт" не хватает работников.

Об этом говорится в публикации Днепровского городского совета:

В Днепре КП «Днепровский электротранспорт» испытывает острую нехватку кадров. Предприятию не хватает водителей, кондукторов, обслуживающего персонала депо и технических работников.

В сообщении отметили, что это связано с тем, что на коммунальных предприятиях на сегодняшний день мобилизовано уже 180 сотрудников.

Несмотря на снижение выпуска транспорта на маршруты, сложности возникают из-за отпусков или больничных у водителей.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения количество водителей КП «Днепровский электространспорт» снизилось на 42 человека.

Последний набор учеников в учебно-производственном центре КП «Днепровский электротранспорт» составил всего 12 человек из 60 возможных.

Сейчас набирают новую группу в школу водителей. Обучение бесплатное, оно длится 3,5 месяца. В настоящее время выплачивается ежемесячная стипендия 8 100 грн. Есть возможность бесплатного проживания в общежитии. Водителям, прошедшим обучение, мы гарантируем трудоустройство. У нас также учатся и ВПЛ. С начала войны электротранспорт принял на работу 142 внутренне перемещенных лица, — прокомментировал Никита Керенцев, ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского горсовета.

Зарегистрироваться на курсы можно через онлайн-анкету или по телефонам: 056-373-92-13, 093-459-54-83, 063-616-70-56.

Кроме того, с аналогичной проблемой столкнулись городские частные автотранспортные компании: наблюдается серьезная нехватка водителей, слесарей и механиков.

25 единиц техники не выходят на маршруты именно потому, что некому ими управлять, — подчеркнул Владимир Нахутин, директор частного автотранспортного предприятия.

Подробности о вакансиях можно узнать по телефонам:

ООО «С.М.И.Т.» – 097 970 60 00

ОДО «ДАТП 11205» – 067 797 64 69

ПАО «ДАТП 11203» – 095 203 39 58

ООО «Автотранссервис» – 050 057 25 27

ООО «ДнепрБас» — 096 753 73 38

ПВСП СТО «Карлссон» — 067 633 57 77

ООО ПКФ «Игрек» – 095 247 71 68, 095 314 96 88

ООО ПФ «Технополис» — 096 313 26 32

ООО «АТП 11231» – 067 613 77 88

Автобусная колонна КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского горсовета – 099 001 01 35

Напомним, недавно мы писали, что в коммунальных предприятиях Днепра не хватает работников: какие вакансии предлагают.

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