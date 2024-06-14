В Днепре остро не хватает водителей трамваев и кондукторов: вакансии

Об этом говорится в публикации Днепровского городского совета:
В Днепре КП «Днепровский электротранспорт» испытывает острую нехватку кадров. Предприятию не хватает водителей, кондукторов, обслуживающего персонала депо и технических работников.
В сообщении отметили, что это связано с тем, что на коммунальных предприятиях на сегодняшний день мобилизовано уже 180 сотрудников.
Несмотря на снижение выпуска транспорта на маршруты, сложности возникают из-за отпусков или больничных у водителей.
Известно, что с начала полномасштабного вторжения количество водителей КП «Днепровский электространспорт» снизилось на 42 человека.
Последний набор учеников в учебно-производственном центре КП «Днепровский электротранспорт» составил всего 12 человек из 60 возможных.
Сейчас набирают новую группу в школу водителей. Обучение бесплатное, оно длится 3,5 месяца. В настоящее время выплачивается ежемесячная стипендия 8 100 грн. Есть возможность бесплатного проживания в общежитии. Водителям, прошедшим обучение, мы гарантируем трудоустройство. У нас также учатся и ВПЛ. С начала войны электротранспорт принял на работу 142 внутренне перемещенных лица, — прокомментировал Никита Керенцев, ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского горсовета.
Зарегистрироваться на курсы можно через онлайн-анкету или по телефонам: 056-373-92-13, 093-459-54-83, 063-616-70-56.
Кроме того, с аналогичной проблемой столкнулись городские частные автотранспортные компании: наблюдается серьезная нехватка водителей, слесарей и механиков.
25 единиц техники не выходят на маршруты именно потому, что некому ими управлять, — подчеркнул Владимир Нахутин, директор частного автотранспортного предприятия.
Подробности о вакансиях можно узнать по телефонам:
Напомним, недавно мы писали, что в коммунальных предприятиях Днепра не хватает работников: какие вакансии предлагают.
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