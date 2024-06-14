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Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода

Сегодня 11:55
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В Днепре перекроют тротуар и сузят проезжую часть на двух улицах.

Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.

Новости Днепра про Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода

В связи с запланированными работами по благоустройству города сузят проезжую часть и перекроют тротуар на улице Исполкомовской 13, 15 и Паторжинского, 33.

Работы планируют проводить в течение шести месяцев – с 26 июня по 31 декабря этого года.

Перед началом работ ООО «Дніпробудінвест» должно согласовать изменения в движении общественного транспорта, разместить соответствующую информацию и установить ограждение по периметру зоны выполнения работ, а также предусмотреть сохранение сетей в зоне.

На документе еще нет подписи главы городского совета Бориса Филатова, а значит, решение пока не считается принятым.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре остро не хватает водителей трамваев и кондукторов: вакансии.

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Новости Днепра про Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгодаУкраїнська Новости Днепра про Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгодаРусский

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