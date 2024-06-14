Две улицы Днепра планируют перекрыть и сузить на полгода

Об этом говорится в решении исполкома Днепровского городского совета.
В связи с запланированными работами по благоустройству города сузят проезжую часть и перекроют тротуар на улице Исполкомовской 13, 15 и Паторжинского, 33.
Работы планируют проводить в течение шести месяцев – с 26 июня по 31 декабря этого года.
Перед началом работ ООО «Дніпробудінвест» должно согласовать изменения в движении общественного транспорта, разместить соответствующую информацию и установить ограждение по периметру зоны выполнения работ, а также предусмотреть сохранение сетей в зоне.
На документе еще нет подписи главы городского совета Бориса Филатова, а значит, решение пока не считается принятым.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре остро не хватает водителей трамваев и кондукторов: вакансии.
Читайте также:
Автор:
78-летний Владимир Николаев из Днепра стал Героем Украины за донорство…
Коммунальному предприятию "Днепровский электротранспорт" не хватает работников.
На одной из улиц Днепра женщина выпала из окна пятого…
В Днепре спасают раненого бойца.
В Украину репатриировали тела павших защитников.
78-летний Владимир Николаев из Днепра стал Героем Украины за донорство крови.
Коммунальному предприятию "Днепровский электротранспорт" не хватает работников.
На одной из улиц Днепра женщина выпала из окна пятого этажа.
В Днепре спасают раненого бойца.
Сегодня в Кривом Роге прозвучат взрывы.
В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и обокрал его.
Известный украинский художник поделился трогательным рисунком.
В Днепре открыли бесплатные летние площадки для детей на 26 локациях.
Пятеро воспитанников спортивных школ Днепра заняли призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!