В Украину вернули тела 254 погибших Героев

В Украину репатриировали тела павших защитников.

Об этом сообщили в публикации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями, — говорится в сообщении.

В публикации доложили, что были возвращены тела «221 Защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших Защитника из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории России».

После установления лиц погибших судебно-медицинскими экспертами, их передадут близким для достойного захоронения.

Напомним, ранее мы писали, что из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины.

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