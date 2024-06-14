В Украину вернули тела 254 погибших Героев

Об этом сообщили в публикации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями, — говорится в сообщении.
В публикации доложили, что были возвращены тела «221 Защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших Защитника из Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории России».
После установления лиц погибших судебно-медицинскими экспертами, их передадут близким для достойного захоронения.
Напомним, ранее мы писали, что из плена вернулись четыре жителя Днепропетровщины.
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