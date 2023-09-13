Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими

Водночас на Дніпропетровщині найбільше ДТП із загиблими. Внаслідок аварій загинуло 154 людини. Травмувалося – 1,4 тис.
Аналітики зауважують, що Дніпропетровщина очолює антирейтинг вже не вперше.
Про це повідомляють аналітики порталу з відкритими даними Опендатабот.
За сім місяців 2023 року в Україні зафіксовано 12,6 тис. ДТП з травмованими й загиблими. Аналітики, які підготували цей рейтинг стверджують, що стільки ж аварій сталося у “довоєнний” 2021 рік.
Дніпропетровщина вкотре очолює трійку областей, де найчастіше стаються аварії. У регіоні за 7 місяців сталося понад тисячу ДТП. Це 9% від загальної кількості аварій в Україні.
Друге місце посіла Львівська область з показником 1,1 тис, а на третій сходинці Київ, де сталася 1045 ДТП.
Водночас на Дніпропетровщині найбільше ДТП із загиблими. Внаслідок аварій загинуло 154 людини. Травмувалося – 1,4 тис.
Аналітики зауважують, що Дніпропетровщина очолює антирейтинг вже не вперше.
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