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Дніпропетровщина – лідер за кількістю ДТП із постраждалими

Сьогодні 14:50
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Дніпропетровська область очолює антирейтинг за кількістю ДТП з постраждалими.

Про це повідомляють аналітики порталу з відкритими даними Опендатабот. 

За сім місяців 2023 року в Україні зафіксовано 12,6 тис. ДТП з травмованими й загиблими. Аналітики, які підготували цей рейтинг стверджують, що стільки ж аварій сталося у “довоєнний” 2021 рік. 

Дніпропетровщина вкотре очолює трійку областей, де найчастіше стаються аварії. У регіоні за 7 місяців сталося понад тисячу ДТП. Це 9% від загальної кількості аварій в Україні. 

Друге місце посіла Львівська область з показником 1,1 тис, а на третій сходинці Київ, де сталася 1045 ДТП. 

Водночас на Дніпропетровщині найбільше ДТП із загиблими. Внаслідок аварій загинуло 154 людини. Травмувалося – 1,4 тис. 

Аналітики зауважують, що Дніпропетровщина очолює антирейтинг вже не вперше.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - лідер за кількістю ДТП із постраждалими

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