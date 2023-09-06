Днепр в тройке самых дорогих городов Украины по стоимости аренды жилья

Специалисты считают, что это является следствием огромного количества вынужденных переселенцев и повышенным спросом на жилье, отмечает днепровский эксперт по недвижимости Сергей Логутенко в своем FB.
До полномасштабного вторжения России аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время Великой войны ситуация на рынке аренды изменилась, — отметил эксперт.
Самым дорогим в Украине городом по аренде жилья, по данным одного из порталов недвижимости, есть Ужгород. Там квартирант за однокомнатную квартиру в среднем отдает 15400 грн.
На второе место вышел Львов, где «однушку» в среднем просят более 14 000 грн. Такая дороговизна объясняется популярностью Львова среди студентов.
Третье место в рейтинге городов с самой дорогой арендой жилья занимает Днепр, где за однокомнатную в среднем приходится платить 12 000 в месяц. Скорее всего, цена выросла из-за «перенаселенности», ведь в регионе находится 625 тыс. ВПЛ.
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