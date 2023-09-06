Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпро у трійці найдорожчих міст України за вартістю оренди житла

Сьогодні 18:37
просмотров

За даними сайтів з нерухомістю Дніпро у трійці лідерів рейтингу найдорожчого житла.

Новости Днепра про Дніпро у трійці найдорожчих міст України за вартістю оренди житла

Фахівці вважають, що це наслідок величезної кількості вимушених переселенців та підвищеним попитом на житла, зазначає дніпровський експерт з нерухомості Сергій Логутенко у своєму FB.

До повномасштабного вторгнення Росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася, – зазначив експерт.

Найдорожчим в Україні містом за орендою житла, за даними одного із порталів нерухомості, є в Ужгород. Там квартирант за однокімнатну квартиру в середньому віддає 15 400 грн.

На друге місце вийшов Львів, де “однушку” в середньому просять понад 14 000 грн. Така дороговизна пояснюється популярністю Львова серед студентів.

Третє місце в рейтингу міст з найдорожчою орендою житла посідає Дніпро, де за однокімнатну в середньому доводиться платити 12 000 на місяць. Скоріше за все, ціна виросла через “перенаселеність”, адже у регіоні перебуває 625 тис. ВПО.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро у трійці найдорожчих міст України за вартістю оренди житлаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

ТОП-6 місць у Дніпрі де раніше були цвинтарі, а нині тут гуляють та мешкають люди
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
ТОП-6 місць у Дніпрі де раніше були цвинтарі, а нині тут гуляють та мешкають люди

У Дніпрі немає старовинних цвинтарів, оскільки більшість їх було знищено…

У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 16:20
У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

На розі вулиці Воскресенської та проспекту Яворницького розібрали тротуарну плитку.

Дівчинка, яку збили у Дніпрі на “зебрі” по дорозі до школи, у реанімації: її тітка просить про допомогу
Новини Дніпра
Сьогодні 15:29
Дівчинка, яку збили у Дніпрі на “зебрі” по дорозі до школи, у реанімації: її тітка просить про допомогу

Дівчинці, яку збили 4 вересня по дорозі до школи, потрібна…

Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
Пошматовані футболка та спина: у Дніпрі у парку Шевченка на жінку напав великий собака

Учора, 5 вересня, у Дніпрі в парку Шевченка стався жахливий…

Наверх