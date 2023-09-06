Дніпро у трійці найдорожчих міст України за вартістю оренди житла

Фахівці вважають, що це наслідок величезної кількості вимушених переселенців та підвищеним попитом на житла, зазначає дніпровський експерт з нерухомості Сергій Логутенко у своєму FB.
До повномасштабного вторгнення Росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася, – зазначив експерт.
Найдорожчим в Україні містом за орендою житла, за даними одного із порталів нерухомості, є в Ужгород. Там квартирант за однокімнатну квартиру в середньому віддає 15 400 грн.
На друге місце вийшов Львів, де “однушку” в середньому просять понад 14 000 грн. Така дороговизна пояснюється популярністю Львова серед студентів.
Третє місце в рейтингу міст з найдорожчою орендою житла посідає Дніпро, де за однокімнатну в середньому доводиться платити 12 000 на місяць. Скоріше за все, ціна виросла через “перенаселеність”, адже у регіоні перебуває 625 тис. ВПО.
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