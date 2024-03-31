Днепр может задеть облако пыли из Сахары

До Днепра может добраться облако пыли из Сахары.

На днях пылевая буря добралась из Сахары в Европу и накрыла Швейцарию, Францию и Германию. По словам главы отдела метеопрогнозов Молдовской Государственной гидрометеорологической службы Надежды Столяр, песчаное облако может затронуть и Украину.

1 апреля пылевая масса зайдет в Украину из Румынии, поэтому заденет преимущественно южные области. Однако облако может дотянуться даже до центральных, северных и частично восточных регионов. На карте, смоделированной Университетом в Афинах, видно, что песчаная буря заденет и Днепр.

По информации метеорологов, влияние песчаного облака, прежде всего, испытают аллергики, астматики и другие чувствительные к загрязнению воздуха люди. 1 апреля небо может стать желто-серым, а солнце – тусклым.

Пыльные следы удастся заметить только если пойдет дождь, тогда на машинах на других поверхностях осядет слой песка. Сегодня, 31 марта и завтра, 1 апреля ожидается усиление ветра. Обычно при усилении ветра воздушные массы рассеиваются, поэтому песчаное облако может быть не столь заметным.

В этот день желательно не открывать окна и носить защитные маски, чтобы мелкие частицы пыли не попали в дыхательные пути.

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