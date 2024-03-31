Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепр может задеть облако пыли из Сахары

Сегодня 16:12
просмотров

До Днепра может добраться облако пыли из Сахары.

Новости Днепра про Днепр может задеть облако пыли из Сахары

На днях пылевая буря добралась из Сахары в Европу и накрыла Швейцарию, Францию и Германию. По словам главы отдела метеопрогнозов Молдовской Государственной гидрометеорологической службы Надежды Столяр, песчаное облако может затронуть и Украину.

1 апреля пылевая масса зайдет в Украину из Румынии, поэтому заденет преимущественно южные области. Однако облако может дотянуться даже до центральных, северных и частично восточных регионов. На карте, смоделированной Университетом в Афинах, видно, что песчаная буря заденет и Днепр.

По информации метеорологов, влияние песчаного облака, прежде всего, испытают аллергики, астматики и другие чувствительные к загрязнению воздуха люди. 1 апреля небо может стать желто-серым, а солнце – тусклым.

Пыльные следы удастся заметить только если пойдет дождь, тогда на машинах на других поверхностях осядет слой песка. Сегодня, 31 марта и завтра, 1 апреля ожидается усиление ветра. Обычно при усилении ветра воздушные массы рассеиваются, поэтому песчаное облако может быть не столь заметным.

В этот день желательно не открывать окна и носить защитные маски, чтобы мелкие частицы пыли не попали в дыхательные пути.

Новости Днепра про Днепр может задеть облако пыли из Сахары

Читайте также:

Новости Днепра про Днепр может задеть облако пыли из СахарыУкраїнська Новости Днепра про Днепр может задеть облако пыли из СахарыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Историк показал транспортный перекресток в Днепре, существующий на одном месте с начала 18 века (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:57
    Историк показал транспортный перекресток в Днепре, существующий на одном месте с начала 18 века (ФОТО)

    В Днепре есть перекресток, существующий с конца 18 века.

    В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты
    Новости Днепра
    Сегодня 16:57
    В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

    Возле зон отдыха снова будет платная парковка.

    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее
    Новости Днепра
    Сегодня 13:44
    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее

    В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.

    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством
    Новости Днепра
    Сегодня 12:50
    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

    Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.

    Последние новости

    Историк показал транспортный перекресток в Днепре, существующий на одном месте с начала 18 века (ФОТО)
    Историк показал транспортный перекресток в Днепре, существующий на одном месте с начала 18 века (ФОТО)

    В Днепре есть перекресток, существующий с конца 18 века.

    Сегодня 17:57
    2
    просмотров
    В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты
    В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

    Возле зон отдыха снова будет платная парковка.

    Сегодня 16:57
    2
    просмотров
    Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель
    Доставали из-под груди металла: на Днепропетровщине в ДТП пострадала водитель

    В Днепропетровской области травмировался водитель.

    Сегодня 15:23
    2
    просмотров
    В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта
    В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

    Стоимость оформления загранпаспорта.

    Сегодня 14:30
    3
    просмотров
    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее
    В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее

    В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.

    Сегодня 13:44
    3
    просмотров
    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством
    Слышали звуки «схватки»: еще в одном районе Днепра видели лису, которая может болеть бешенством

    Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.

    Сегодня 12:50
    3
    просмотров
    Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)
    Портал в Ад: вблизи Кривого Рога образовалась новая пропасть диаметром 100 метров (ВИДЕО)

    Огромный портал открылся в Кривом Роге.

    Сегодня 12:00
    12
    просмотров
    Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины
    Воевал еще с 2014 года: во время отпуска внезапно умер боец из Днепропетровщины

    Внезапно умер боец из Днепропетровщины.

    Сегодня 11:11
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем
    В Днепропетровской области магазин поил людей некачественным алкоголем

    В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.

    Сегодня 10:25
    6
    просмотров
    В Днепре иностранец вырвал из рук мужчины сумку с крупной сумой денег
    В Днепре иностранец вырвал из рук мужчины сумку с крупной сумой денег

    Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.

    Сегодня 09:22
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх