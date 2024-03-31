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Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари

Сьогодні 16:12
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До Дніпра може дістатися хмара пилу із Сахари.

Новости Днепра про Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари

Днями пилова буря дісталася із Сахари до Європи та накрила Швейцарію, Францію та Німеччину. За словами глави відділу метеопрогнозів молдовської Державної гідрометеорологічної служби Надія Столяр, піщана хмара може зачепити й Україну. 

1 квітня пилова маса зайде до України з Румунії, тому задіне переважно південні області. Проте хмара може дотягнутися навіть до центральних, північних і частково східних регіонів. На карті, яку змоделював Університет в Афінах, видно, що піщана буря задіне й Дніпро.

За інформацію метеорологів, вплив піщаної хмари передусім відчують алергіки, астматики та інші чутливі до забруднення повітря люди. 1 квітня небо може стати жовто-сірим, а сонце – тьмяним.

Пилові сліди вдасться помітити тільки якщо піде дощ, тоді на машинах на інших поверхнях осяде шар піску. Сьогодні, 31 березня та завтра, 1 квітня очікується посилення вітру. Зазвичай при посиленні вітру повітряні маси розсіюються, тому піщана хмара може бути не такою помітною.

У цей день бажано не відкривати вікна та носити захисні маски, аби дрібні частинки пилу не потрапили до дихальних шляхів. 

Новости Днепра про Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари

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Новости Днепра про Дніпро може зачепити хмара пилу з СахариУкраїнська

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