Дніпро може зачепити хмара пилу з Сахари

До Дніпра може дістатися хмара пилу із Сахари.

Днями пилова буря дісталася із Сахари до Європи та накрила Швейцарію, Францію та Німеччину. За словами глави відділу метеопрогнозів молдовської Державної гідрометеорологічної служби Надія Столяр, піщана хмара може зачепити й Україну.

1 квітня пилова маса зайде до України з Румунії, тому задіне переважно південні області. Проте хмара може дотягнутися навіть до центральних, північних і частково східних регіонів. На карті, яку змоделював Університет в Афінах, видно, що піщана буря задіне й Дніпро.

За інформацію метеорологів, вплив піщаної хмари передусім відчують алергіки, астматики та інші чутливі до забруднення повітря люди. 1 квітня небо може стати жовто-сірим, а сонце – тьмяним.

Пилові сліди вдасться помітити тільки якщо піде дощ, тоді на машинах на інших поверхнях осяде шар піску. Сьогодні, 31 березня та завтра, 1 квітня очікується посилення вітру. Зазвичай при посиленні вітру повітряні маси розсіюються, тому піщана хмара може бути не такою помітною.

У цей день бажано не відкривати вікна та носити захисні маски, аби дрібні частинки пилу не потрапили до дихальних шляхів.

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