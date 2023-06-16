Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

В 10:49 в Днепре и области объявили воздушную тревогу.

Сейчас беспокоится большая часть Украины.

В частности, недавно сообщали о работе ПВО в Киеве. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и успешно уничтожено: 6 ракет «Кинжал»; 6 крылатых ракет «Калибр»; 2 разведывательных БпЛА.

Жителей Днепра и области также призвали реагировать на тревогу.

Об этом написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких! – написал он.

Пожалуйста, во время тревог будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 12:37 дали отбой, однако все равно не игнорируйте тревоги!

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