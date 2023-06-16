Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

Сегодня 12:33
просмотров

В 10:49 в Днепре и области объявили воздушную тревогу.

Новости Днепра про Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

Сейчас беспокоится большая часть Украины.

В частности, недавно сообщали о работе ПВО в Киеве. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и успешно уничтожено: 6 ракет «Кинжал»; 6 крылатых ракет «Калибр»; 2 разведывательных БпЛА.

Жителей Днепра и области также призвали реагировать на тревогу.

Об этом написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких! – написал он.

Новости Днепра про Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

Пожалуйста, во время тревог будьте в безопасных местах!

Обновлено: в 12:37 дали отбой, однако все равно не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогуУкраїнська Новости Днепра про Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ТОП водопадов Днепра и области: рядом с парком и среди гранитных круч
    Новости Днепра
    Сегодня 14:48
    ТОП водопадов Днепра и области: рядом с парком и среди гранитных круч

    В Днепре полюбоваться красотой природы и отдохнуть у воды можно…

    Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду

    Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии
    Новости Днепра
    Сегодня 13:26
    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии

    Тревога продолжалась с 11:06 до 12:17. В это время в…

    Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:22
    Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

    Приднепровск отличается от других жилмассивов Днепра тем, что тут есть…

    Последние новости

    8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает маму
    8 июня ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине сын разыскивает маму

    В Никополе пропала без вести 74-летняя Лариса Красновская.

    Сегодня 15:02
    2
    просмотров
    ТОП водопадов Днепра и области: рядом с парком и среди гранитных круч
    ТОП водопадов Днепра и области: рядом с парком и среди гранитных круч

    В Днепре полюбоваться красотой природы и отдохнуть у воды можно не выезжая за пределы области. В областном центре и соседних городах и селах есть несколько водопадов, где шум воды поможет успокоить нервы и отвлечься от новостей. Часть из них рукотворные,…

    Сегодня 14:48
    просмотров
    Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду
    Десятки домов: кому сегодня в Днепре отключили воду

    Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 14:30
    1
    просмотров
    В Марганце, который остался без воды, в парке появились деревянные уличные туалеты
    В Марганце, который остался без воды, в парке появились деревянные уличные туалеты

    В Марганце на Днепропетровщине начали устанавливать уличные деревянные туалеты.

    Сегодня 14:13
    просмотров
    На Днепропетровщине отдыхающие спасли утопленника
    На Днепропетровщине отдыхающие спасли утопленника

    Вблизи Павлограда отдыхающие откачали мужчину, который едва не утонул.

    Сегодня 13:29
    просмотров
    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии
    «Хочу сейчас увидеть глаза президента ЮАР и других «товарищей»: мэр Днепра о взрывах в Киеве и визите африканской миротворческой миссии

    Тревога продолжалась с 11:06 до 12:17. В это время в Киевской области раздавались взрывы.

    Сегодня 13:26
    1
    просмотров
    Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)
    Как ж/м Приднепровск выглядел более 50 лет назад: маленькие домики и причудливые клумбы (ФОТО)

    Приднепровск отличается от других жилмассивов Днепра тем, что тут есть все для работы и отдыха: лес, пляж, большое количество дач и много маленьких двухэтажных домов, где до сих пор живут люди. Первые жители появились в Приднепровске в конце 1950-х годов.…

    Сегодня 13:22
    просмотров
    Воздушные силы «забрали хлеб» у мониторинговых каналов: будут извещать о ракетах
    Воздушные силы «забрали хлеб» у мониторинговых каналов: будут извещать о ракетах

    Теперь Воздушные силы тоже будут сообщать о пусках ракет и угрозе с воздуха для областей.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    В Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега
    В Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега

    Сегодня рано утром в реке Днепр в Каменском обнаружили тело человека.

    Сегодня 11:57
    2
    просмотров
    В Днепре временно перекроют проспект Леси Украинки
    В Днепре временно перекроют проспект Леси Украинки

    В Днепре на день перекроют участок на проспекте Леси Украинки.

    Сегодня 11:36
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх