Длится почти два часа: жителей Днепра и области призвали реагировать на тревогу

Сейчас беспокоится большая часть Украины.
В частности, недавно сообщали о работе ПВО в Киеве. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, предварительно, в воздушном пространстве вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и успешно уничтожено: 6 ракет «Кинжал»; 6 крылатых ракет «Калибр»; 2 разведывательных БпЛА.
Жителей Днепра и области также призвали реагировать на тревогу.
Об этом написал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Сигналы воздушной тревоги не игнорируем! Берегите себя и своих близких! – написал он.
Пожалуйста, во время тревог будьте в безопасных местах!
Обновлено: в 12:37 дали отбой, однако все равно не игнорируйте тревоги!
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