Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

Зараз тривожиться більша частина України.
Зокрема, нещодавно повідомляли про роботу ППО у Києві. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА.
Мешканців Дніпра та області також закликали реагувати на тривогу.
Про це написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – написав він.
Будь ласка, під час тривог будьте в безпечних місцях!
Оновлено: о 12:37 дали відбій, проте однаково не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
Поблизу Павлограду відпочивальники відкачали чоловіка, який ледь не втонув.
Сьогодні рано-вранці в річці Дніпро у Кам'янському виявили тіло людини.
Уся акваторія Дніпра нижче за дамбу Каховської ГЕС забруднена.
Нападника затримали.