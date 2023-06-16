Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

Сьогодні 12:33
просмотров

О 10:49 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.

Новости Днепра про Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

Зараз тривожиться більша частина України.

Зокрема, нещодавно повідомляли про роботу ППО у Києві. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА.

Мешканців Дніпра та області також закликали реагувати на тривогу.

Про це написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – написав він.

Новости Днепра про Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

Будь ласка, під час тривог будьте в безпечних місцях!

Оновлено: о 12:37 дали відбій, проте однаково не ігноруйте тривоги! 

Читайте також:

Новости Днепра про Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:29
    На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

    Поблизу Павлограду відпочивальники відкачали чоловіка, який ледь не втонув.

    У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    У Кам’янському в річці втонув чоловік: тіло виявили на відстані 90 метрів від берега

    Сьогодні рано-вранці в річці Дніпро у Кам'янському виявили тіло людини.

    Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму, – Ляшко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:13
    Вода у Дніпрі за деякими показниками забруднена у 28 тисяч разів більше за норму, – Ляшко

    Уся акваторія Дніпра нижче за дамбу Каховської ГЕС забруднена.

    На Дніпропетровщині під час посиденьок чоловік напав на знайомого та пирнув ножем у живіт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    На Дніпропетровщині під час посиденьок чоловік напав на знайомого та пирнув ножем у живіт

    Нападника затримали.

    Наверх