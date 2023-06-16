Триває майже дві години: мешканців Дніпра та області закликали реагувати на тривогу

О 10:49 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.

Зараз тривожиться більша частина України.

Зокрема, нещодавно повідомляли про роботу ППО у Києві. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, попередньо, в повітряному просторі навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та успішно знищено: 6 ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА.

Мешканців Дніпра та області також закликали реагувати на тривогу.

Про це написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Бережіть себе і своїх близьких! – написав він.

Будь ласка, під час тривог будьте в безпечних місцях!

Оновлено: о 12:37 дали відбій, проте однаково не ігноруйте тривоги!

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