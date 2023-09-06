Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Девочка, сбитая в Днепре на «зебре» по дороге в школу, в реанимации: ее тетя просит о помощи

Девочка, сбитая в Днепре на «зебре» по дороге в школу, в реанимации: ее тетя просит о помощи

Сегодня 15:29
просмотров

Девочке, которую сбили 4 сентября по дороге в школу, нужна помощь.
Новости Днепра про Девочка, сбитая в Днепре на

фото: Інформатор

4 сентября, на улице Большой Диевской на «зебре» сбили 14-летнюю девочку, которая шла в школу. Как рассказала тетя пострадавшей Алина, ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. У нее многочисленные переломы и ушибы.

Мама девочки Анна — военный медик и не может ухаживать за дочерью, ведь находится в зоне боевых действий. В настоящее время лечением школьницы занимается тетя, которая просит у знакомых о помощи.

Я не привыкла просить что-то для своей семьи, однако ребенку 14 лет… он просто шел в школу. Даша сейчас в реанимации, у нее многочисленные переломы и ушибы. За рождение Даши моя сестра боролась всю беременность… Она единственная дочь, она тот же мотиватор, ради которого Аня (мама девочки) ушла на войну», – написала Алина Кирпале.

Как помочь девочке можно узнать ТУТ.

Новости Днепра про Девочка, сбитая в Днепре на

Читайте также:

Новости Днепра про Девочка, сбитая в Днепре на Українська Новости Днепра про Девочка, сбитая в Днепре на Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

ТОП-6 мест в Днепре, где раньше были кладбища, а сегодня тут гуляют и живут люди
Новости Днепра
Сегодня 17:51
ТОП-6 мест в Днепре, где раньше были кладбища, а сегодня тут гуляют и живут люди

В Днепре нет старинных кладбищ, поскольку большая часть из них…

В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 16:20
В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

На углу улицы Воскресенской и проспекта Яворницкого разобрали тротуарную плитку.

В Днепре конный клуб «завалил» навозом часть парка Зеленый Гай
Новости Днепра
Сегодня 14:41
В Днепре конный клуб «завалил» навозом часть парка Зеленый Гай

В Днепре на территории парка Зеленый Гай обнаружили свалку с…

В Днепре появился забор-вышиванка (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:03
В Днепре появился забор-вышиванка (ФОТО)

На 12 квартале заметили необычный забор-вышиванку.

Последние новости

ТОП-6 мест в Днепре, где раньше были кладбища, а сегодня тут гуляют и живут люди
ТОП-6 мест в Днепре, где раньше были кладбища, а сегодня тут гуляют и живут люди

В Днепре нет старинных кладбищ, поскольку большая часть из них была уничтожена после Второй мировой войны. В местах, где раньше были некрополи теперь стоят магазины, дома, находятся парки и скверы.

Сегодня 17:51
2
просмотров
Толпа людей «гоняла» по селу на Днепропетровщине в поисках гуманитарки: в сельсовете дали колоритный комментарий
Толпа людей «гоняла» по селу на Днепропетровщине в поисках гуманитарки: в сельсовете дали колоритный комментарий

Курьезный случай произошел в Красногригорьевской территориальной общине.

Сегодня 17:18
4
просмотров
В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста
В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста

Парня забрала "скорая".

Сегодня 16:58
3
просмотров
В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело
В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

На углу улицы Воскресенской и проспекта Яворницкого разобрали тротуарную плитку.

Сегодня 16:20
1
просмотров
Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент «прилета»
Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент «прилета»

Сегодня, 6 сентября, россияне ударили артиллерией по городу Константиновка Донецкой области.

Сегодня 15:53
5
просмотров
В Днепре в парке Шевченко на женщину напал большой пес
В Днепре в парке Шевченко на женщину напал большой пес

Вчера, 5 сентября, в Днепре в парке Шевченко произошел ужасный инцидент: кавказская овчарка напала на женщину.

Сегодня 14:53
3
просмотров
В Днепре конный клуб «завалил» навозом часть парка Зеленый Гай
В Днепре конный клуб «завалил» навозом часть парка Зеленый Гай

В Днепре на территории парка Зеленый Гай обнаружили свалку с отходами местного конного клуба.

Сегодня 14:41
3
просмотров
В Днепре появился забор-вышиванка (ФОТО)
В Днепре появился забор-вышиванка (ФОТО)

На 12 квартале заметили необычный забор-вышиванку.

Сегодня 14:03
4
просмотров
Официально: парламент назначил нового министра обороны
Официально: парламент назначил нового министра обороны

"За" 338 народных депутатов.

Сегодня 13:37
6
просмотров
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают

В Днепре снова предлагают переименовать улицу Андрея Фабра.

Сегодня 13:18
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх