Девочка, сбитая в Днепре на «зебре» по дороге в школу, в реанимации: ее тетя просит о помощи

Девочке, которую сбили 4 сентября по дороге в школу, нужна помощь.

4 сентября, на улице Большой Диевской на «зебре» сбили 14-летнюю девочку, которая шла в школу. Как рассказала тетя пострадавшей Алина, ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. У нее многочисленные переломы и ушибы.

Мама девочки Анна — военный медик и не может ухаживать за дочерью, ведь находится в зоне боевых действий. В настоящее время лечением школьницы занимается тетя, которая просит у знакомых о помощи.

Я не привыкла просить что-то для своей семьи, однако ребенку 14 лет… он просто шел в школу. Даша сейчас в реанимации, у нее многочисленные переломы и ушибы. За рождение Даши моя сестра боролась всю беременность… Она единственная дочь, она тот же мотиватор, ради которого Аня (мама девочки) ушла на войну», – написала Алина Кирпале.

Как помочь девочке можно узнать ТУТ.

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