Дівчинка, яку збили у Дніпрі на “зебрі” по дорозі до школи, у реанімації: її тітка просить про допомогу

4 вересня, на вулиці Великій Діївській на “зебрі” збили 14-річну дівчинку, яка йшла до школи. Як розповіла тітка постраждалої Аліна, наразі дитина в реанімації у важкому стані. У неї численні переломи та забиття.
Мама дівчинки Анна – військовий медик та не може доглядати за донькою, адже перебуває в зоні бойових дій. Наразі лікуванням школярки займається тітка, яка просить у знайомих про допомогу.
Я не звикла просити щось для своєї родини, однак дитині 14 років… вона просто йшла до школи. Даша зараз в реанімації, в неї численні переломи і забиття. За народження Даші моя сестра боролася всю вагітність… Вона єдина донька, вона той самий мотиватор, заради якого Аня (мама дівчинки) пішла на війну», – написала Аліна Кирпале.
Як допомогти дівчинці можна дізнатися ТУТ.
Читайте також:
Автор:
Учора, 5 серпня, у Дніпрі в парку Шевченка стався жахливий…
У Дніпрі на території парку Зелений Гай знайшли звалище з…
На 12 кварталі помітили незвичний паркан-вишиванку.
У Дніпрі знову пропонують перейменувати вулицю Андрія Фабра.