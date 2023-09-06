Дівчинка, яку збили у Дніпрі на “зебрі” по дорозі до школи, у реанімації: її тітка просить про допомогу

Дівчинці, яку збили 4 вересня по дорозі до школи, потрібна допомога.

4 вересня, на вулиці Великій Діївській на “зебрі” збили 14-річну дівчинку, яка йшла до школи. Як розповіла тітка постраждалої Аліна, наразі дитина в реанімації у важкому стані. У неї численні переломи та забиття.

Мама дівчинки Анна – військовий медик та не може доглядати за донькою, адже перебуває в зоні бойових дій. Наразі лікуванням школярки займається тітка, яка просить у знайомих про допомогу.

Я не звикла просити щось для своєї родини, однак дитині 14 років… вона просто йшла до школи. Даша зараз в реанімації, в неї численні переломи і забиття. За народження Даші моя сестра боролася всю вагітність… Вона єдина донька, вона той самий мотиватор, заради якого Аня (мама дівчинки) пішла на війну», – написала Аліна Кирпале.

Як допомогти дівчинці можна дізнатися ТУТ.

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