Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на Днепропетровщине

С начала полномасштабной войны на Днепропетровщине более 1,7 тыс. переселенок родили детей. Еще более 160 женщин, переехавших из «горячих точек», готовятся стать мамами.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Переселенки могут выбрать любой роддом, имеющее договор с НСЗУ. Место регистрации и фактического проживания не имеет значения. Направление не нужно», – отметил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВ Алексей Григорук.

Всего с 24 февраля 2022 года на Днепропетровщине родилось более 14,2 тыс малышей.

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