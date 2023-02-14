Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на Днепропетровщине

Сегодня 06:45
просмотров

С начала полномасштабной войны на Днепропетровщине более 1,7 тыс. переселенок родили детей. Еще более 160 женщин, переехавших из «горячих точек», готовятся стать мамами.

Новости Днепра про Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на Днепропетровщине

Об этом сообщили в областной военной администрации.
 
«Переселенки могут выбрать любой роддом, имеющее договор с НСЗУ. Место регистрации и фактического проживания не имеет значения. Направление не нужно», – отметил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВ Алексей Григорук.
 
Всего с 24 февраля 2022 года на Днепропетровщине родилось более 14,2 тыс малышей.

Читайте также:

Новости Днепра про Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Дети войны: более 1,7 тыс. переселений родили детей на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей

    13 февраля, примерно в 18:00, исчезли 11-летние Каролина и Ева…

    Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

    Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, сегодня…

    Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб

    В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных…

    В Днепре задержали боевика из базы «Миротворец»: что известно
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    В Днепре задержали боевика из базы «Миротворец»: что известно

    Полицию вызвали на ул. Передовую в Днепре. На остановке возле…

    Последние новости

    Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом
    Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей
    Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей

    13 февраля, примерно в 18:00, исчезли 11-летние Каролина и Ева Диконенко и 8-летний Даниил Диконенко и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
    Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

    Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, сегодня в результате обстрела Никополя пострадал мужчина.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб
    Украинские защитники продолжают наносить удары по позициям личного состава оккупантов, — Генштаб

    В течение суток противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре задержали боевика из базы «Миротворец»: что известно
    В Днепре задержали боевика из базы «Миротворец»: что известно

    Полицию вызвали на ул. Передовую в Днепре. На остановке возле магазина возник конфликт, мужчина угрожал оппоненту пистолетом, они толкались, ссорились.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    В магазинах Днепропетровской области может продаваться опасный напиток из Франции
    В магазинах Днепропетровской области может продаваться опасный напиток из Франции

    В Украину из Франции завезли концентрированный напиток, в котором было обнаружено слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4R).

    Вчера 19:15
    просмотров
    Запишись в стрелковые батальоны: жителей Днепропетровщины и переселенцев приглашают присоединяться к рядам ВСУ
    Запишись в стрелковые батальоны: жителей Днепропетровщины и переселенцев приглашают присоединяться к рядам ВСУ

    Жителей области и переселенцев приглашают записываться в стрелковые батальоны ВСУ.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Пропал еще в марте 2022 года: в Днепре разыскивают 36-летнего мужчину
    Пропал еще в марте 2022 года: в Днепре разыскивают 36-летнего мужчину

    Нужна ваша помощь!

    Вчера 18:37
    0
    просмотров
    Луснули как скорлупа: как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции (ВИДЕО)
    Луснули как скорлупа: как выглядят дороги после разрушительных землетрясений в Турции (ВИДЕО)

    6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения.

    Вчера 18:03
    1
    просмотров
    Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую
    Экспонат из музея АТО в Днепре снова поедет на передовую

    Бронетехника из музея АТО в Днепре снова отправится "на ноль".

    Вчера 17:47
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх