Діти війни: понад 1,7 тис переселенок народили дітей на Дніпропетровщині

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
«Переселенки можуть обрати будь-який пологовий будинок, що має договір з НСЗУ. Місце реєстрації та фактичного проживання не мають значення. Направлення не потрібне», – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.
Загалом з 24 лютого 2022 року на Дніпропетровщині народилося більш ніж 14,2 тис малюків.
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