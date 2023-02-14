Діти війни: понад 1,7 тис переселенок народили дітей на Дніпропетровщині

З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині понад 1,7 тис переселенок народили дітей. Ще більш ніж 160 жінок, що переїхали з «гарячих точок», готуються стати мамами.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Переселенки можуть обрати будь-який пологовий будинок, що має договір з НСЗУ. Місце реєстрації та фактичного проживання не мають значення. Направлення не потрібне», – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

Загалом з 24 лютого 2022 року на Дніпропетровщині народилося більш ніж 14,2 тис малюків.

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