Десятки сердец «зависли» в воздухе: в Днепре появилась романтическая фотозона (ФОТО)

Романтический "Валентин" уже побывал в сквере Усачева.

Несколько десятков искусственных сердец зависли в воздухе над головами гуляющих в сквере Усачева людей. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Райончик«.

Этот сюрприз был приготовлен ко Дню влюбленных, который отмечают 14 февраля. Также скоро установят праздничную романтическую фотозону, где все желающие смогут сделать фотографии в течение дня.

В 16 часов можно будет услышать музыкантов, которые сыграют инструментальные композиции под открытым небом, чтобы добавить романтическую атмосферу. По скверу будет бродить ростовая кукла, с которой все желающие могут сфотографироваться.

В то же время, будет работать профессиональный фотограф, который сделает для вас хорошие бесплатные фотографии, отмечается в сообщении.

Ну, а с самого утра люди имели возможность прогуляться по центральной аллее под десятками воздушных сердец.

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