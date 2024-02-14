Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Десятки сердец «зависли» в воздухе: в Днепре появилась романтическая фотозона (ФОТО)

Десятки сердец «зависли» в воздухе: в Днепре появилась романтическая фотозона (ФОТО)

Сегодня 12:12
просмотров

Романтический "Валентин" уже побывал в сквере Усачева.

Новости Днепра про Десятки сердец

Несколько десятков искусственных сердец зависли в воздухе над головами гуляющих в сквере Усачева людей. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Райончик«.

Этот сюрприз был приготовлен ко Дню влюбленных, который отмечают 14 февраля. Также скоро установят праздничную романтическую фотозону, где все желающие смогут сделать фотографии в течение дня.

В 16 часов можно будет услышать музыкантов, которые сыграют инструментальные композиции под открытым небом, чтобы добавить романтическую атмосферу. По скверу будет бродить ростовая кукла, с которой все желающие могут сфотографироваться.

В то же время, будет работать профессиональный фотограф, который сделает для вас хорошие бесплатные фотографии, отмечается в сообщении.

Ну, а с самого утра люди имели возможность прогуляться по центральной аллее под десятками воздушных сердец.

Новости Днепра про Десятки сердец

Новости Днепра про Десятки сердец

Читайте также:

Новости Днепра про Десятки сердец Українська Новости Днепра про Десятки сердец Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:35
В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр
Новости Днепра
Сегодня 13:25
Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр

Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек.…

В ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 11:29
В ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО)

В Днепре в конце зимы цветут первые весенние растения.

Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля
Новости Днепра
Сегодня 08:37
Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Более суток продолжается ликвидация последствий обстрела рф критической инфраструктуры города.

Последние новости

В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)
В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня 14:35
4
просмотров
Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии
Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.

Сегодня 13:25
5
просмотров
Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр
Дополнительные услуги в библиотеках Днепра: англоязычный клуб, настольные игры и кукольный театр

Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на…

Сегодня 13:25
2
просмотров
В ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО)
В ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО)

В Днепре в конце зимы цветут первые весенние растения.

Сегодня 11:29
3
просмотров
В Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО)
В Днепре на Слобожанском во время движения перевернулось авто (ВИДЕО)

К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.

Сегодня 11:21
6
просмотров
Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизации
Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизации

В Нацполиции разъяснили, могут ли повторно призвать человека, уже получившего условный срок наказания за уклонение от мобилизации.

Сегодня 10:38
6
просмотров
Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля
Какая ситуация с теплом и водой на левом берегу Днепра после атаки дронов на утро 14 февраля

Более суток продолжается ликвидация последствий обстрела рф критической инфраструктуры города.

Сегодня 08:37
5
просмотров
В Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы
В Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы

Вчера, 13 февраля, в 21:39 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилищном секторе на улице Вокзальной города Павлоград.

Сегодня 07:55
3
просмотров
Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)
Плановые отключения: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00 (АДРЕСА)

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
3
просмотров
Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь
Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Желаем хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх