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  • Десятки сердець “зависли” у повітрі: у Дніпрі з’явилася романтична фотозона (ФОТО)

Десятки сердець “зависли” у повітрі: у Дніпрі з’явилася романтична фотозона (ФОТО)

Сьогодні 12:12
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Романтичний "Валентин" вже побував у сквері Усачова.

Новости Днепра про Десятки сердець

Кілька десятків штучних сердець зависли в повітрі над головами людей, які гуляють у сквері Усачова. Про це повідомили в Facebook-спільноті “Райончик”.

Цей сюрприз приготували до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого. Також скоро встановлять святкову романтичну фотозону, де усі охочі зможуть зробити світлини впродовж цього дня. 

О 16 годині можна буде почути музикантів, які зіграють інструментальні композиції просто неба, аби додати романтичного настрою. По скверу також бродитиме ростова лялька, з якою усі охочі можуть сфотографуватися.

Водночас буде працювати професійний фотограф, який зробить для вас гарні безплатні світлини, зазначається у дописі.

Ну, а від самого ранку люди мали можливість прогулятися центральною алеєю під десятками повітряних сердець. 

Новости Днепра про Десятки сердець

Новости Днепра про Десятки сердець

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