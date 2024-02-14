Десятки сердець “зависли” у повітрі: у Дніпрі з’явилася романтична фотозона (ФОТО)

Кілька десятків штучних сердець зависли в повітрі над головами людей, які гуляють у сквері Усачова. Про це повідомили в Facebook-спільноті “Райончик”.
Цей сюрприз приготували до Дня закоханих, який відзначають 14 лютого. Також скоро встановлять святкову романтичну фотозону, де усі охочі зможуть зробити світлини впродовж цього дня.
О 16 годині можна буде почути музикантів, які зіграють інструментальні композиції просто неба, аби додати романтичного настрою. По скверу також бродитиме ростова лялька, з якою усі охочі можуть сфотографуватися.
Водночас буде працювати професійний фотограф, який зробить для вас гарні безплатні світлини, зазначається у дописі.
Ну, а від самого ранку люди мали можливість прогулятися центральною алеєю під десятками повітряних сердець.
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