Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Кроме того, для проведения работ КП «Теплоэнерго» на улице Альвинского, 3 прекращено водоснабжение школы №40. Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Также аварийные работы проводят на улице Сурикова, 39 (поселок Мирное). Поэтому прекращено водоснабжение поселков:

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 25 апреля, многие жители Днепра остались без воды.

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