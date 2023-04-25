Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Также аварийные работы проводят на улице Сурикова, 39 (поселок Мирное). Поэтому прекращено водоснабжение поселков:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, для проведения работ КП «Теплоэнерго» на улице Альвинского, 3 прекращено водоснабжение школы №40. Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
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