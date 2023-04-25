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Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Сегодня 13:57
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Сегодня, 25 апреля, многие жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Коксовая;
  • ул. Возрождения;
  • ул. Каменская;
  • завода Коксохим;
  • ж/м Приднепровск;
  • ул. Шодуаровская, 1, 1А, 3, 5, 7;
  • ул. Коробова, 3;
  • ул. Старая Игренская;
  • ул. Рабочая, 170–176.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Также аварийные работы проводят на улице Сурикова, 39 (поселок Мирное). Поэтому прекращено водоснабжение поселков:

  • Мирное;
  • Дорогое;
  • Сурское.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

Кроме того, для проведения работ КП «Теплоэнерго» на улице Альвинского, 3 прекращено водоснабжение школы №40. Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили воду

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Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили водуУкраїнська Новости Днепра про Десятки домов и целый жилмассив: где сегодня в Днепре отключили водуРусский

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