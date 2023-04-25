Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Сьогодні, 25 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Коксова;

вул. Відродження;

вул. Кам’янська;

заводу Коксохім;

ж/м Придніпровськ;

вул. Шодуарівська, 1, 1А, 3, 5, 7;

вул. Коробова, 3;

вул. Стара Ігренська;

вул. Робоча, 170-176.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Також аварійні роботи проводять на вулиці Сурікова, 39 (селище Мирне). Тому припинено водопостачання селищ:

Мирне;

Дороге;

Сурське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, для проведення робіт КП “Теплоенерго” на вулиці Альвінського, 3 припинено водопостачання школи №40. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

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