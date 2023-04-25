Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Сьогодні 13:57
просмотров

Сьогодні, 25 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Коксова;
  • вул. Відродження;
  • вул. Кам’янська;
  • заводу Коксохім;
  • ж/м Придніпровськ;
  • вул. Шодуарівська, 1, 1А, 3, 5, 7;
  • вул. Коробова, 3;
  • вул. Стара Ігренська;
  • вул. Робоча, 170-176.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

 

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Також аварійні роботи проводять на вулиці Сурікова, 39 (селище Мирне). Тому припинено водопостачання селищ:

  • Мирне;
  • Дороге;
  • Сурське.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Крім того, для проведення робіт КП “Теплоенерго” на вулиці Альвінського, 3 припинено водопостачання школи №40. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Читайте також:

Новости Днепра про Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили водуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

    У Дніпрі рятують собаку Шанталь, в якої збирається рідина в…

    На Перемозі відкрився McDonald’s: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    На Перемозі відкрився McDonald’s: черга з охочих потрапити всередину розтяглася на сотні метрів (ФОТО, ВІДЕО)

    З початком повномасштабного вторгнення McDonald's в Україні повністю припинив свою…

    Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:58
    Катеринославському хмарочосу 110 років: як виглядала будівля Дніпровської філармонії у минулому столітті

    Цього року виповнюється 110 років будівлі, де розташована Дніпровська філармонія…

    У Дніпрі запрацював McDonald’s: багатогодинні черги та нові ціни (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    У Дніпрі запрацював McDonald’s: багатогодинні черги та нові ціни (ФОТО)

    З сьогоднішнього дня у Дніпрі запрацював McDonald's. Нагадаємо, мережа ресторанів…

    Наверх