Десятки будинків та цілий житломасив: де сьогодні у Дніпрі відключили воду

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Також аварійні роботи проводять на вулиці Сурікова, 39 (селище Мирне). Тому припинено водопостачання селищ:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, для проведення робіт КП “Теплоенерго” на вулиці Альвінського, 3 припинено водопостачання школи №40. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
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