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В Днепре на могилу Поля второй раз через месяц принесли чьи-то кости

Сегодня 15:13
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В Днепре снова обнаружили кости на могиле Поля.

На могиле Александра Поля в Севастопольском парке снова нашли кости. Фото-доказательства публикуют днепряне в соцсетях.

Это делают уже второй раз за месяц. Ранее на граните оставили несколько костей, которые могли принадлежать человеку. Тогда на место вызвали правоохранителей, отправивших неизвестные останки на экспертизу.

В этот раз чьи-то кости сложили в пакете. Вероятно, они принадлежат какому-нибудь животному. Пока неизвестно, кто проводит такие «ритуалы» и зачем. 

Новости Днепра про В Днепре на могилу Поля второй раз через месяц принесли чьи-то кости

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