Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
По словам Ольги, в мини-приюте пытаются спасти больную собаку. Беспризорное животное нашли на дачах, где его, вероятно, бросили предыдущие владельцы. Четырехлапая голодала, поэтому сильно похудела. Впрочем, это не единственная проблема бедной Шанталь.
У животного набирается жидкость в брюшной полости. В клинике, куда увезли собаку волонтеры, ей откачали более 7 литров жидкости. Ветеринары предполагают, что асцит возник вследствие воспалительного процесса или онкологического заболевания. Чтобы выяснить чем именно болеет собака, необходимо сделать ряд анализов, исследований и обратиться к узкопрофильным специалистам.
Конечно, на диагностику и тесты требуются средства. Если подтвердится версия с онко-заболеванием, то собаку ждет дорогостоящая химиотерапия.
По предварительным подсчетам нужно собрать более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Шанталю, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже.
Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Читайте также:
Автор:
С началом полномасштабного вторжения McDonald’s в Украине полностью прекратил свою…
В этом году исполняется 110 лет зданию, где находится Днепровская…
С сегодняшнего дня в Днепре заработал McDonald’s. Напомним, сеть ресторанов…
В Днепре из-за открытия Макдональдза затруднено движение.
С началом полномасштабного вторжения McDonald’s в Украине полностью прекратил свою работу. Компания объяснила это заботой о безопасности сотрудников и посетителей. В минувшем году сеть ресторанов быстрого питания открыла свои заведения в столице и нескольких городах Украины. Теперь очередь дошла и…
Введение акциза приведет к подорожанию сладких газированных напитков.
В этом году исполняется 110 лет зданию, где находится Днепровская филармония имени Леонида Когана.
С сегодняшнего дня в Днепре заработал McDonald’s. Напомним, сеть ресторанов быстрого питания закрылась 24 февраля 2022 года и не работала в Днепре до сегодняшнего дня.
В Днепре из-за открытия Макдональдза затруднено движение.
Жители Днепра могут поволонтёрить в Исландии.
Какие университеты Днепра вошли в рейтинг Scopus.
Несчастный случай произошел в Каменском.
В Днепре разыскивают пропавшего мужчину.
По данным на утро вторника, 25 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 94 единицы российской техники и вооружения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!