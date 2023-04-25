Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

В Днепре спасают собаку Шанталь, у которой собирается жидкость в животе.

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, в мини-приюте пытаются спасти больную собаку. Беспризорное животное нашли на дачах, где его, вероятно, бросили предыдущие владельцы. Четырехлапая голодала, поэтому сильно похудела. Впрочем, это не единственная проблема бедной Шанталь.

У животного набирается жидкость в брюшной полости. В клинике, куда увезли собаку волонтеры, ей откачали более 7 литров жидкости. Ветеринары предполагают, что асцит возник вследствие воспалительного процесса или онкологического заболевания. Чтобы выяснить чем именно болеет собака, необходимо сделать ряд анализов, исследований и обратиться к узкопрофильным специалистам.

Конечно, на диагностику и тесты требуются средства. Если подтвердится версия с онко-заболеванием, то собаку ждет дорогостоящая химиотерапия.

По предварительным подсчетам нужно собрать более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Шанталю, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для собаки Шанталь»

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