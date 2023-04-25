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  • Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

Сегодня 14:12
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В Днепре спасают собаку Шанталь, у которой собирается жидкость в животе.

Новости Днепра про Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

Об этом рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, в мини-приюте пытаются спасти больную собаку. Беспризорное животное нашли на дачах, где его, вероятно, бросили предыдущие владельцы. Четырехлапая голодала, поэтому сильно похудела. Впрочем, это не единственная проблема бедной Шанталь.

У животного набирается жидкость в брюшной полости. В клинике, куда увезли собаку волонтеры, ей откачали более 7 литров жидкости. Ветеринары предполагают, что асцит возник вследствие воспалительного процесса или онкологического заболевания. Чтобы выяснить чем именно болеет собака, необходимо сделать ряд анализов, исследований и обратиться к узкопрофильным специалистам.

Конечно, на диагностику и тесты требуются средства. Если подтвердится версия с онко-заболеванием, то собаку ждет дорогостоящая химиотерапия.

По предварительным подсчетам нужно собрать более 10 тысяч гривен. Если вы можете помочь Шанталю, то деньги можно перечислить по реквизитам ниже.

Новости Днепра про Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачах

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для собаки Шанталь»

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Новости Днепра про Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачахУкраїнська Новости Днепра про Брюшная полость заполнилась жидкостью: в Днепре в помощи нуждается собака, которую бросили на дачахРусский

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