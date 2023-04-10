Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

Депутаты местных рад слагают мандаты.

Все потому, что с начала года правительство запретило местным депутатам независимо от возраста, пола, наличия инвалидности или других оснований пересекать границу.

Как сообщает Ирина Федоров, шеф-редактор «Руху Чесно», запрет выезда депутатам местных рад за границу очень вредит местному самоуправлению. Ведь если у рад будут проблемы с кворумом, у центральных властей будет больше шансов ввести военные администрации. А это может подвергнуть угрозе демократическое развитие государства.

Мы обратились к главе комитета Елене Шуляк еще в феврале, чтобы профильный комитет поговорил с главой Кабмина и помог пофиксить эту ошибочную политику. Наше письмо направили Шмыгалю, Шмыгаль на МВД, МВД снова на Шмыгаля. Коловорот бумаги в природе. А результатов – 0, – отметила Ирина Федоров.

Отметим, согласно постановлению Кабмина от 27.01.2023 г. депутаты местных рад, среди которых женщины, люди с инвалидностью, отцы троих и более детей и т.п., теперь не могут уезжать за границу. К тому же, в отличие от нардепов, местные депутаты не получают зарплату. Поэтому в большинстве случаев они просто решают отказаться от мандата, чтобы уехать к родственникам или по другим делам за границу.

Будем иметь, к сожалению, неутешительные последствия. И очень хотелось бы, чтобы местное самоуправление тоже не боялись говорить на эту тему, — пишет шеф-редактор «Руху Чесно».

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