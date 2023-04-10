Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

Сегодня 15:50
просмотров

Депутаты местных рад слагают мандаты.

Новости Днепра про Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

Все потому, что с начала года правительство запретило местным депутатам независимо от возраста, пола, наличия инвалидности или других оснований пересекать границу.

Как сообщает Ирина Федоров, шеф-редактор «Руху Чесно», запрет выезда депутатам местных рад за границу очень вредит местному самоуправлению. Ведь если у рад будут проблемы с кворумом, у центральных властей будет больше шансов ввести военные администрации. А это может подвергнуть угрозе демократическое развитие государства.

Мы обратились к главе комитета Елене Шуляк еще в феврале, чтобы профильный комитет поговорил с главой Кабмина и помог пофиксить эту ошибочную политику. Наше письмо направили Шмыгалю, Шмыгаль на МВД, МВД снова на Шмыгаля. Коловорот бумаги в природе. А результатов – 0, – отметила Ирина Федоров.

Отметим, согласно постановлению Кабмина от 27.01.2023 г. депутаты местных рад, среди которых женщины, люди с инвалидностью, отцы троих и более детей и т.п., теперь не могут уезжать за границу. К тому же, в отличие от нардепов, местные депутаты не получают зарплату. Поэтому в большинстве случаев они просто решают отказаться от мандата, чтобы уехать к родственникам или по другим делам за границу.

Будем иметь, к сожалению, неутешительные последствия. И очень хотелось бы, чтобы местное самоуправление тоже не боялись говорить на эту тему, — пишет шеф-редактор «Руху Чесно».

Новости Днепра про Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлению

Читайте также:

Новости Днепра про Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлениюУкраїнська Новости Днепра про Депутаты местных рад слагают мандаты: что произошло и как это угрожает местному самоуправлениюРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение
    Новости Днепра
    Сегодня 17:48
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

    Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года…

    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:42
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

    В Днепре цветут магнолии.

    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

    Важная информация!

    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:51
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)

    В Днепре показали военные граффити.

    Последние новости

    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение
    В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

    Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года «заработали» новые штрафы. За езду на машине с механической коробкой можно получить штраф от 3,4 до 40,8 тыс грн. Коснуться нововведение не всех владельцев транспорта.

    Сегодня 17:48
    просмотров
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)
    Весна победила: в Днепре зацвели первые белые магнолии (ФОТО)

    В Днепре цветут магнолии.

    Сегодня 17:42
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов
    Заряжайте все: где в Днепре завтра не будет света 9 часов

    Важная информация!

    Сегодня 17:16
    1
    просмотров
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)
    Pac-Man, ест россиян и героический Змеиный: подборка военных граффити, появившихся за год в Днепре (ФОТО)

    В Днепре показали военные граффити.

    Сегодня 16:51
    просмотров
    На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший
    На АЗС в Днепропетровской области произошла стрельба: есть пострадавший

    В Каменском на АЗС произошла стрельба.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно
    Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

    Верховная Рада вернула 30 тысяч доплат военным.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    Антисанитария и плесень: омбудсман показал, как живут переселенцы на Днепропетровщине
    Антисанитария и плесень: омбудсман показал, как живут переселенцы на Днепропетровщине

    В общежитиях Днепропетровской области, где живут переселенцы, ужасные условия.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)
    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)

    В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер,  а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.

    Сегодня 14:50
    просмотров
    «Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского
    «Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского

    В Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену вблизи "Днепр-арены".

    Сегодня 14:22
    просмотров
    На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели
    На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

    Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный мужчина.

    Сегодня 13:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх