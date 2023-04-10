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  • Депутати місцевих рад складають мандати: що сталося та як це загрожує місцевому самоврядуванню

Депутати місцевих рад складають мандати: що сталося та як це загрожує місцевому самоврядуванню

Сьогодні 15:50
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Депутати місцевих рад складають мандати.

Новости Днепра про Депутати місцевих рад складають мандати: що сталося та як це загрожує місцевому самоврядуванню

Усе через те, що з початку року уряд заборонив місцевим депутатам незалежно від віку, статі, наявності інвалідності чи інших підстав перетинати кордон.

Як повідомляє Ірина Федорів, шеф-редакторка “Руху Чесно”, заборона виїзду депутатам місцевих рад за кордон дуже шкодить місцевому самоврядуванню. Адже якщо у рад будуть проблеми із кворумом, центральна влада матиме більше шансів ввести військові адміністрації. А це може поставити під загрозу демократичний розвиток держави.

Ми звернулися до очільниці комітету Олени Шуляк ще в лютому, аби профільний комітет поговорив з очільником Кабміну і допоміг пофіксити цю помилкову політику. Наш лист направили Шмигалю, Шмигаль на МВС, МВС знов на Шмигаля. Коловорот паперу в природі. А результатів – 0, – зазначила Ірина Федорів.

Зазначимо, згідно з постановою Кабміну від 27.01.2023 р. депутати місцевих рад, серед яких жінки, люди з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей тощо, тепер не можуть виїжджати за кордон. До того ж, на відміну від нардепів, місцеві депутати не отримують зарплату. Тому у більшості випадків вони просто вирішують відмовитися від мандата, аби виїхати до родичів або у інших справах за кордон.

Будемо мати, на жаль, невтішні наслідки. І дуже хотілося б, щоб місцеве самоврядування теж не боялися говорити на цю тему, – пише шеф-редакторка “Руху Чесно”.

Новости Днепра про Депутати місцевих рад складають мандати: що сталося та як це загрожує місцевому самоврядуванню

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Новости Днепра про Депутати місцевих рад складають мандати: що сталося та як це загрожує місцевому самоврядуваннюУкраїнська

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