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День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Сегодня 15:20
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Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Новости Днепра про День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Журналисты dnepr.info узнали откуда пошел праздник и зачем в купальскую ночь нужно прыгать через костер и плести венки.

Праздник имеет несколько названий помимо Ивана Купалы: Ярило, Ярилин день, Иван-травник, Купалье, Иванов день, день летнего солнцеворота. Версий происхождения названия несколько. По одной из них праздник так называется в честь солнца и ритуальных купаний в воде, по другой – в честь бога цветов и плодов Купало.

Праздник этот языческий и считался праздником Солнца и расцвета природы. Наши предки верили, что в ночь с 6 на 7 июля в мир людей приходят ведьмы и русалки, а вода, солнце и земля имеют магические свойства. Ночью стираются грани между миром людей и миром богов и магии. Традиции языческого праздника тесно сплелись с христианскими верованиями и некоторые считают, что в эту ночь все молитвы будут услышаны, а вода и огонь имеют целебные свойства, как и собранные в вечер перед Ивана Купала травы.

Главными атрибутами праздника считаются чучела Купалы и Марены – первый символизирует воду, вторая – огонь. Купалу топят в реке, а Марену во время празднества сжигают.

Зачем плести венок

Подготовка к празднику начиналась после обеда. По традиции девушки шли в лес и собирали травы и цветы для плетения венков. Каждый цветок и трава придавали определенные свойства венку. Носили такие «уборы» как парни, так и девушки. С венками же связано и самое распространенное гадание на Ивана Купала. Незамужние девушки бросали их в воду и гадали на суженого: если венок тонул – замуж в этом году девушка не выйдет, если плыл – значит свадьбе быть. В зависимости от того в какую сторону он поплыл – с той стороны и жених придет.

Новости Днепра про День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Также существовало еще несколько видов гадания на травах. Так, чтобы увидеть как выглядеть суженый, девушка должна была сорвать лист подорожника, положить его под подушку и попросить растение показать ей ее будущего мужа во время сна.

Для чего нужно прыгать через костер

Праздновать Ивана Купалу начинали вечером. Костры разводили как правило у воды. По традиции огонь должен пылать в форме высокой пирамиды. Парни и девушки прыгали через костер. Считалось, что прыжок может вылечить от болезней и привлекает удачу. Если через костер прыгала пара и при этом они не разнимали рук – то считалось, что их брак будет удачным. Если женщина одна смогла перепрыгнуть через костер – то обретала молодость, если ей это не удавалось – ее называли ведьмой и били крапивой и обливали водой.

Новости Днепра про День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Вокруг костра водили хоровод – он символизировал круг солнца и Бога Ярило.

Головешки и золу из костра разбрасывали по полям и закапывали на грядках – считалось, что это поможет улучшить качество и количество урожая.

Почему есть традиция купаться на Ивана Купала

Привлечь удачу и избавиться от болезней можно было также искупавшись в воде. Но делать это нужно было под утро, поскольку ночью нечисть может утянуть на дно реки. Считалось, что вода в эту ночь обретала магические свойства. Ее набирали в ведра и использовали в других различных ритуалах и при проведении обрядов.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В древние времена считалось, что этот день и ночь нельзя проводить в одиночестве и тишине. Одинокие люди привлекали нечистую силу, поэтому чтобы не стать ее «жертвой» нужно было обязательно пойти в гости или на гуляние. Но водить хороводы и купаться в реке нельзя было детям, беременным и старикам. Также считалось, что нельзя ложится спать до полуночи. Считалось, что уснувшего раньше времени может будить и мучить домовой.

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Новости Днепра про День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венкиУкраїнська Новости Днепра про День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венкиРусский

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