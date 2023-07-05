Как выглядел метизный завод в Днепре, вместо которого построят магазин (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как раньше выглядел метизный завод и когда был построен.
Завод был основан в 1890 году. На предприятии работало 500 человек. В это время был бум развития промышленности города, открывались новые заводы, люди получали рабочие места. Многие жители близлежащих деревень и городков переезжали в тогдашний Екатеринослав, чтобы устроиться работать на завод. Город стал стремительно расширяться. В 1910 году предприятие, производившее гвозди, болты и проволоку стал называться «Проволочно-гвоздильный завод». Изначально завод принадлежал немецким промышленникам, но во время Первой мировой войны был национализирован.
В 1939 году предприятие снова изменило название и стало «Нижнеднепровским заводом металлических изделий». В 1975 году был создан «Днепропетровский метизный завод». Тут работало 27 цехов, трудилось более 6 тыс человек. Самым популярным продуктом завода была проволока: порошковая, сварочная, армированная, стальная легированная. Для сотрудников силами завода был построен дом по проспекту Яворницкого, 100 и тот, где ранее находился кинотеатр «Украина».
Рядом с заводом была своя поликлиника, где оказывали медицинскую помощь сотрудникам предприятия. «Мне здесь палец пришивали в 1976 году, после травмы на заводе. Казалось бы, поликлиника, а вещи делали как в больницах», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Горлов.
На заводе была своя столовая.
Позже, когда здания сдавались в аренду, тут был небольшой клуб.
В клубе при заводе показывали кино, проводились новогодние утренники для детей рабочих, устраивались танцы и даже играли свадьбы. «В этот клуб я ходила на аэробику в 1984 году. Училась тогда в школе, жила неподалеку», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Ковалева.
В 1990-х предприятие было государственным, но уже в начале 2000-х перешло в частные руки. Сейчас он носит название «Днепрометиз», выпускает не только сварочную проволоку, но и заборы из сварной сетки, ограждения и электроды, а также гвозди. Продукция завода экспортируется в более чем 50 стран мира.
Здание, в котором долгое время находился завод после переезда предприятия сдавали в аренду.
фото: Марк Семенюк
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