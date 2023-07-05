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  • Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Вчера 14:57
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Летом все свободное время лучше всего проводить в парке среди зеленых деревьев. В тени не так жарко, можно дышать свежим воздухом, а не сидеть запертым в четырех стенах.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор зеленых зон для отдыха в Днепре. Сегодня на очереди обзор парков и скверов Центрального района.

Сквер среди спального района

В этом районе нашлось два сквера – Янгеля и Геров. Первый находится на одноименной улице. Он не большой по размерам, но очень удобный. И в первую очередь тем, что лавочки тут находятся в тени деревьев, что очень важно при жаркой солнечной погоде. Для детей в сквере есть песочница и различные качели. Они также скрыты от солнца кронами деревьев.

Многозональный сквер

Второй можно условно разделить на несколько зон. В одной части сквера Героев — установлены мемориальные плиты с именами погибших военных с 2014 года.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

В другой есть лавочки для того, чтобы отдохнуть после прогулки или в вечернее время. Большая часть лавочек стоит на солнце, так что в жару сидеть на них сложно.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Еще одна часть – развлекательная. В сквере есть фонтан, рядом есть несколько аттракционов для детей, где можно проехаться на паровозике или машинке. Чуть дальше от сквера есть детская площадка с качелями и горками.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Еще одна составляющая часть сквера Героев – сквер Героев-чернобыльцев. Это тенистая местность со скамейками рядом с мемориалом, посвященным тем, кто погиб во время ликвидации последствий Чернобыльской трагедии 1986 года.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Инклюзивный парк

Рядом со сквером – инклюзивный парк. Находится он в тени, так что пока дети играют, их родители могут отдохнуть в прохладном месте.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

В парке есть лабиринты, различные качели, столы с лавочками, вместо обычного асфальта – тут специальное покрытие, так что, если ребенок упадет – больно ему не будет.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

«У ракет»

Также рядом со сквером находится Парк ракет. Это небольшая территория практически у самой дороги. Тут стоят три ракеты- уменьшенные копии тех, что были разработаны в Днепре. Гулять тут негде, поэтому в Парке ракет чаще всего назначают встречи, так как место ни с чем не перепутать и заблудиться в нем невозможно.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Аттракционы и железная дорога

Спустившись ниже можно также попасть в парк Глобы. Тут есть спортивная площадка, детские аттракционы – паровозики, машинки, «рыбалка», «кривое» зеркало и другие. Также по выходным дням тут работает детская железная дорога.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Те, кому детские качели и развлечения не интересны могут гулять по парку (территория его достаточно большая) кормить уток в озере или просто сидеть на лавочке, наслаждаясь природой. В парке много зеленых деревьев, кустов, но часть лавочек все же находится под солнцем. Тут можно встретить бегунов и велосипедистов.

Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

 

 

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Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)Українська Новости Днепра про Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)Русский

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