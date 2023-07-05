Обзор парков и скверов Центрального района Днепра: инклюзивные качели, фонтан и спортивная площадка в тени деревьев (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор зеленых зон для отдыха в Днепре. Сегодня на очереди обзор парков и скверов Центрального района.
В этом районе нашлось два сквера – Янгеля и Геров. Первый находится на одноименной улице. Он не большой по размерам, но очень удобный. И в первую очередь тем, что лавочки тут находятся в тени деревьев, что очень важно при жаркой солнечной погоде. Для детей в сквере есть песочница и различные качели. Они также скрыты от солнца кронами деревьев.
Второй можно условно разделить на несколько зон. В одной части сквера Героев — установлены мемориальные плиты с именами погибших военных с 2014 года.
В другой есть лавочки для того, чтобы отдохнуть после прогулки или в вечернее время. Большая часть лавочек стоит на солнце, так что в жару сидеть на них сложно.
Еще одна часть – развлекательная. В сквере есть фонтан, рядом есть несколько аттракционов для детей, где можно проехаться на паровозике или машинке. Чуть дальше от сквера есть детская площадка с качелями и горками.
Еще одна составляющая часть сквера Героев – сквер Героев-чернобыльцев. Это тенистая местность со скамейками рядом с мемориалом, посвященным тем, кто погиб во время ликвидации последствий Чернобыльской трагедии 1986 года.
Рядом со сквером – инклюзивный парк. Находится он в тени, так что пока дети играют, их родители могут отдохнуть в прохладном месте.
В парке есть лабиринты, различные качели, столы с лавочками, вместо обычного асфальта – тут специальное покрытие, так что, если ребенок упадет – больно ему не будет.
Также рядом со сквером находится Парк ракет. Это небольшая территория практически у самой дороги. Тут стоят три ракеты- уменьшенные копии тех, что были разработаны в Днепре. Гулять тут негде, поэтому в Парке ракет чаще всего назначают встречи, так как место ни с чем не перепутать и заблудиться в нем невозможно.
Спустившись ниже можно также попасть в парк Глобы. Тут есть спортивная площадка, детские аттракционы – паровозики, машинки, «рыбалка», «кривое» зеркало и другие. Также по выходным дням тут работает детская железная дорога.
Те, кому детские качели и развлечения не интересны могут гулять по парку (территория его достаточно большая) кормить уток в озере или просто сидеть на лавочке, наслаждаясь природой. В парке много зеленых деревьев, кустов, но часть лавочек все же находится под солнцем. Тут можно встретить бегунов и велосипедистов.
Читайте также:
Автор:
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7…
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине…
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.
Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.
Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.
Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.
Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.
Пострадавших госпитализировали в больницы города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!