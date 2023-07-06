День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7 липня. За давньою легендою, цієї ночі зацвітає квітка папороті і той, хто її знайде - знайде і скарб. Також уночі відбувається більшість обрядів.

Журналісти dnepr.info дізналися звідки пішло свято і навіщо в купальську ніч треба стрибати через багаття та плести вінки.

Свято має кілька назв крім Івана Купали: Ярило, Ярилін день, Іван-травник, Купалье, Іванів день, день літнього сонцевороту. Версій походження назви декілька. По одній із них, свято так називається на честь сонця та ритуальних купань у воді, по іншій – на честь бога квітів та плодів Купало.

Свято це язичницьке і вважалося святом Сонця та розквіту природи. Наші пращури вірили, що в ніч з 6 на 7 липня у світ людей приходять відьми та русалки, а вода, сонце та земля мають магічні властивості. Вночі стираються межі між світом людей та світом богів та магії. Традиції язичницького свята тісно сплелися з християнськими віруваннями і вважається, що цієї ночі всі молитви будуть почуті, а вода та вогонь мають цілющі властивості, як і зібрані у вечір перед Івана Купала трави.

Головними атрибутами свята вважаються опудала Купали та Марени – перший символізує воду, друга – вогонь. Купалу топлять у річці, а Марену під час святкування спалюють.

Навіщо плести вінок

Підготовка до свята розпочиналася після обіду. За традицією дівчата йшли до лісу та збирали трави та квіти для плетіння вінків. Кожна квітка та трава надавали певних властивостей вінку. Носили такі «убори» як хлопці, і дівчата. З вінками ж пов’язане й найпоширеніше ворожіння на Івана Купала. Незаміжні дівчата кидали їх у воду і ворожили на нареченого: якщо вінок тонув – цього року заміж дівчина не вийде, якщо плив – значить весіллі бути. Залежно від того, в який бік він поплив – з того боку і наречений прийде.

Також існувало ще кілька видів ворожіння на травах. Так, щоб побачити як виглядатиме майбутній суджений, дівчина мала зірвати лист подорожника, покласти його під подушку і попросити рослину показати їй її майбутнього чоловіка під час сну.

Навіщо стрибати через багаття

Святкувати Івана Купалу розпочинали ввечері. Вогнища розводили зазвичай біля води. За традицією, вогонь повинен палати у формі високої піраміди. Хлопці та дівчата стрибали через багаття. Вважалося, що стрибок може вилікувати від хвороб та приваблює успіх. Якщо через багаття стрибала пара і при цьому вони не рознімали рук, то вважалося, що їхній шлюб буде вдалим. Якщо жінка одна змогла перестрибнути через багаття – то набувала молодості, якщо їй це не вдавалося – її називали відьмою та били кропивою та обливали водою.

Навколо багаття водили хоровод – він символізував коло сонця та Бога Ярило.

Ранком золу з багаття розкидували по полях і закопували на грядках – вважалося, що це допоможе покращити якість та кількість врожаю.

Чому є традиція купатися на Івана Купала

Привернути успіх, удачу та позбутися хвороб можна було також викупавшись у воді. Але робити це потрібно було під ранок, оскільки вночі погань може стягнути на дно річки. Вважалося, що вода цієї ночі набувала магічних властивостей. Її набирали у відра та використовували в інших різних ритуалах та під час проведення обрядів.

Що не можна робити на Івана Купала

У давнину вважалося, що цей день і ніч не можна проводити на самоті і в тиші. Самотні люди приваблювали нечисту силу, тому щоб не стати її «жертвою», потрібно було обов’язково піти в гості або на гуляння. Але водити хороводи і купатися в річці не можна було дітям, вагітним та старим. Також вважалося, що не можна лягати спати до півночі. Вважалося, що того, хто заснув раніше, може будити і мучити домовик.

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